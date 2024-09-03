有片｜紅磡工廈修屎渠拖3日　垃圾桶載糞水倒瀉一地　途人險濕身

紅磡恆豐工業大廈一期地下屎渠維修工程拖足3日，污水直流到街外，街上臭氣熏天！《香港01》獲得影片，可見屎渠的U形渠管被拆走後出現缺口，僅以透明塑膠套替代，將污水引流進一個大型垃圾箱，最終垃圾箱滿瀉翻側，猶如「污水瀑布」四濺，有途人險變發臭的落湯雞。現場亦見污水夾雜紙巾及疑似排洩物，更有管理處人員將一桶桶污水倒進路邊渠口，衞生堪虞。



管理處解釋因單位租戶的僭建裝飾木板阻礙以致無法安裝渠管，一直有與單位的代理人和屋宇署溝通。而租戶則指已曾拆開部分木板，不滿管理處沒與其直接溝通，耽誤維修工程進度。雙方各執一詞，爭議不休，最終屋宇署以影響環境為由，直接介入處理，今日（3日）傍晚已派員到場接手維修，之後會再向大廈業主立案法團追討費用。



紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水只被引流到一個大型垃圾桶內，更不時流到街上。（梁偉權攝）

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，經初步維修後，污水經透明膠套，從糞渠流入一個綠色大垃圾桶。（鍾先生提供片段截圖）

影片驚見裝污水垃圾桶翻側 途人險中招

涉事糞渠位於崇志街恆豐工業大廈一期地下，由樓上直通地下沙井。《香港01》取得在地下開設工程公司租戶鍾先生提供的片段，可見有維修人員在某個晚上，以一條喉管從糞渠缺口伸入渠內攪動，之後將一個長形透明膠套套住缺口，再把膠套塞回下方渠管內。另一段攝於9月2日晚上的閉路電視影片則顯示，污水經同款透明膠套，從糞渠流入一個綠色大垃圾桶。其後懷疑垃圾桶滿溢，整個桶倒下，桶內污水傾瀉而出，幾乎淋中路過的兩名途人。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員以一條喉管從糞渠缺口伸入渠內攪動。（鍾先生提供片段截圖）

管理處派員清污水 記者直擊倒入路邊渠口

記者今午（3日）到場採訪，發現一截渠管缺失，大量污水從缺口流到街上，旁邊舖位牆壁有人貼上一張紙，寫着「樓上爆屎渠，請勿接近」。記者親眼目睹接收污水的大型垃圾桶接近滿溢，一名男子戴上口罩及手套到場，以膠桶從垃圾桶內盛起污水，倒到馬路邊的排污口。記者上前詢問，男子自稱是由管理處派來；記者再指出男子做法不妥當，對方便離去，未有繼續倒水。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水被引流到一個大型垃圾桶內，有自稱是管理處派來的男子到場，用小桶盛起污水，倒到馬路邊的排污口。（梁偉權攝）

租戶指途人踩屎過路衛生堪虞 連日無法開舖

鍾先生表示，該條通往沙井的大廈主渠早前懷疑淤塞，數日前舖內一條橫渠有輕微滴水，通知管理處安排維修，「唔知搵啲咩人嚟通渠」，連日來只在晚上維修，但他認為最重要是維修妥當。惟某一晚維修後，翌日早上，租戶發現有人拆去糞渠的U形渠，只將污水引流到垃圾桶，導致污水直接流到街上。

鍾形容連日來「成街都好臭」，「成條街啲人喺屎水面前行過……腳步係印住啲屎咁過」，形容情況「好唔衛生」。他不滿遲遲未完成維修，連日來其工程公司無法開舖，暫未有估算損失。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水直接流到街上。（鍾先生提供片段截圖）

租戶﹕食環署曾到場清潔和消毒

旁邊一間汽車美容公司的負責人龐小姐則向《香港01》表示，管理處原本表示一日已可維修好糞渠，但她與其他租戶已等候三日仍未完成。其店內有多架待修汽車，她最關注糞水「彈到周街都係」，「糞便一嚿嚿浮起晒，成地都係，又有廁紙、屎尿」，除擔憂環境衛生及健康，她亦提及其汽車美容生意也涉及細菌管理等，目前情況對生意大有影響。她曾向食環署投訴，署方派員到場協助清潔和消毒街道。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水被引流到一個大型垃圾桶內，更不時流到街上。（梁偉權攝）

管理處﹕租戶僭建的飾板阻礙工程

屎渠遲遲未完成維修，究竟原因何在？管理處對此另有說法，稱是屎渠旁租戶僭建的飾板阻礙。根據客戶服務處昨日（2日）張貼一張「重要通告」，指維修喉管期間，發現「被僭建物阻礙工程進行」，屋宇署人員於昨午介入，「正式通知該僭建單位移走僭建物品，讓出足夠空位進行維修喉管」。

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租戶反駁有拆板 不滿管理處無與其直接溝通

對於被指僭建阻礙維修，龐小姐表示，她得悉後昨日已拆除該些飾板「畀佢入去整」，惟「今日都無任何嘢改變過」。鍾先生亦認為管理處不合作，只與大廈業主商討，而未有與租戶溝通，目前只能等屋宇署方面與業主溝通及跟進維修等安排。

大廈管理處代表回應《香港01》查詢，稱大廈有單位於9月1日需進行渠務工程，完成後大廈主渠被發現有淤塞及需要維修，惟工程人員通渠後，想裝回渠管時，發現渠管被某地舖的門口「夾住」，「連手指尾都擺唔到入去」，工程因而受阻。管理公司已就此情況知會相關舖位的代理人。

管理處要求拆走更多飾板 未收到單位代理人回覆

管理處代表強調，渠管未完成維修前，人員有用防水袋接駛渠管缺口的兩端，惟可能因「衝力問題」令防水袋被沖出，導致污水流出，管理公司已用桶承載。至昨日中午，屋宇署得悉事件後到場了解，經溝通後，署方指出渠管必須外露，以騰出空間維修；屋宇署與管理處及涉事舖位代理人三方就此已有共識，工程亦如期進行。

但由於工程人員發現，即使舖位負責人拆除部分飾板後，仍沒有足夠空間維修渠管，故管理處今早9時許已通知代理人，要外露更多渠管。惟至下午3時許，管理處仍未收到代理人回覆，故已發出文件通知會代為清拆，再向代理人/租戶追討相關費用。而根據管理公司今日發出的相關信件，內容表示要求相關舖內在明日（4日）下午6時前，移除門外造成阻礙的物件。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水流出街外影響環境，屋宇署人員（藍衣男子及間條上衣女子）9月3日下午到場了解。（梁偉權攝）

管理處強調在跟進事件期間，一直有與屋宇署溝通，並在今午約5時接獲署方通知，稱因認為事件已影響環境，故會直接安排人手到場維修。而署方早前已表明，若要由屋宇署代為清拆僭建物及維修渠管，費用會先由大廈法團承擔，再由法團轉介予相關舖位的代理人公司跟進。管理處代表則稱，屋宇署接手事件後，管理公司便不會再作跟進，因「政府部門入嚟處理嘅時候，無可能佢整完我又拆返佢㗎嘛」。

職員將污水倒落渠 管理處﹕或會內部處分

至於為何有人聲稱是按大廈管理處指示，將垃圾桶內的污水倒到街上，管理處代表則回應稱，管理處是指示同事「細桶𢳂起水，倒落去廁所」或其他適當的排污位置，他不知道有同事將污水直接倒在街上；又稱若有同事無處理好公司下達的指令，會有內部處分。

《香港01》正就事件向屋宇署及食環署查詢。