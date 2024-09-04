紅磡工廈屎渠維修工程拖3日　屋宇署介入完工︰向業主收回費用

紅磡恆豐工業大廈一期地下屎渠維修工程，管理處和單位租戶各執一詞，因而拖足3日，屎渠的U形渠管被拆走後出現缺口，僅以透明塑膠套替代，將污水引流進一個大型垃圾箱。垃圾箱後來滿瀉翻側，猶如「污水瀑布」四濺，街上臭氣熏天，衞生情況堪憂。最終，屋宇署介入處理，昨日（3日）派員到場接手維修。



屋宇署回覆《香港01》查詢時表示，有關工程於昨晚約9時大致完成，署方會稍後按《建築物條例》向業主收回相關費用。



紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水只被引流到一個大型垃圾桶內，更不時流到街上。（梁偉權攝）

屋宇署表示，署方前日（2日）接獲1823舉報指上址有破損污水渠管後，隨即派員到上址視察，發現大廈1樓及地下之間的外牆有污水渠管破損，有關大廈物業管理公司職員亦承諾，會按署方要求盡快安排所需的維修工程。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，經初步維修後，污水經透明膠套，從糞渠流入一個綠色大垃圾桶。（鍾先生提供片段截圖）

署方昨日（3日）再派員到上址視察，發現連接上述排水管的地下渠管亦出現淤塞情況，由於大廈物業管理公司職員，昨日表示未能安排所需的緊急工程，署方遂安排政府承建商進行所需的緊急工程，包括移除地下排水系統的堵塞物，及更換破損渠管。而有關工程於昨晚約9時大致完成，署方會稍後按《建築物條例》向業主收回相關費用，並會繼續跟進有關個案，以確保環境衞生。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全及排水系統妥善保養；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或影響環境衞生，業主亦有機會負上民事法律責任。

影片驚見裝污水垃圾桶翻側 途人險中招

涉事糞渠位於崇志街恆豐工業大廈一期地下，由樓上直通地下沙井。《香港01》取得在地下開設工程公司租戶鍾先生提供的片段，可見有維修人員在某個晚上，以一條喉管從糞渠缺口伸入渠內攪動，之後將一個長形透明膠套套住缺口，再把膠套塞回下方渠管內。另一段攝於前日（2日）晚上的閉路電視影片則顯示，污水經同款透明膠套，從糞渠流入一個綠色大垃圾桶。其後懷疑垃圾桶滿溢，整個桶倒下，桶內污水傾瀉而出，幾乎淋中路過的兩名途人。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員以一條喉管從糞渠缺口伸入渠內攪動。（鍾先生提供片段截圖）

管理處派員清污水 記者直擊倒入路邊渠口

記者昨午（3日）到場採訪，發現一截渠管缺失，大量污水從缺口流到街上，旁邊舖位牆壁有人貼上一張紙，寫着「樓上爆屎渠，請勿接近」。記者親眼目睹接收污水的大型垃圾桶接近滿溢，一名男子戴上口罩及手套到場，以膠桶從垃圾桶內盛起污水，倒到馬路邊的排污口。記者上前詢問，男子自稱是由管理處派來；記者再指出男子做法不妥當，對方便離去，未有繼續倒水。

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水被引流到一個大型垃圾桶內，有自稱是管理處派來的男子到場，用小桶盛起污水，倒到馬路邊的排污口。（梁偉權攝）

紅磡恆豐工業大廈（一期）糞渠懷疑淤塞，有維修人員疑拆去糞渠的U形渠，污水直接流到街上。（鍾先生提供片段截圖）