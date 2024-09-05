中秋前海關搗葵涌酒倉拘一男　檢1300支假茅台等值$290萬歷來最多

海關上周二（8月27日）搗破一個位於葵涌工廈的酒倉，檢獲1,300支冒牌烈酒，包括茅台、軒尼詩及麥卡倫，總值290萬元，拘捕一名七旬負責人。這是海關有紀錄以來破獲最大批的冒牌烈酒，相信歹徒趁中秋節臨近，訛稱是水貨酒，以低於正價一半的價錢吸客，實質是賣假酒圖利。



海關檢獲一批冒牌酒，包括茅台、軒尼詩及麥卡倫。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊稱，海關接獲舉報，並在商標持有人的協助下，搗破兩個位於葵涌區一工廈內，屬於供應商的營業地址和儲存倉庫，它們處於工廈內兩個不同樓層，甚是隱閉，藉以逃避執法人員的追查。而供應商不設網站推廣，只靠電話接觸顧客，聲稱是水貨， 以平價出售魚目混珠。行動中，一名70歲男負責人涉嫌違反商品說明條例被捕。

海關檢獲1300支假酒，是歷來最大批。（黃偉民攝）

吳家俊指，歹徒趁中秋節臨近，以冒牌酒魚目混珠。（黃偉民攝）

吳家俊稱，這批冒牌烈酒，包含茅台、軒尼詩及麥卡倫3個商標、共15款烈酒，他相信歹徒是趁中秋佳節轉售圖利。吳指出，飲用冒牌烈酒有機會危害消費者的健康，海關已經將部份樣本送交政府化驗所檢驗，暫沒有驗出甲醇等有害物質。

冒牌酒和正貨在包裝和價錢上有明顯分別，消費者只要稍為留意即可分辨。他以其中兩款酒的防偽特徵做舉例，其中一款2009年出品的茅台，五星齒輪樽蓋圖案，由14個齒輪組成，但冒牌貨只有13個；中文商標和生產序號，正貨明顯細緻，但冒牌貨則相當疏粗。

假貨包裝粗疏。（黃偉民攝）

正貨商標和包裝精緻。（黃偉民攝）

另一款軒尼詩的包裝，正貨雷射標記完整，設計圖案深淺程度合理而精細，但冒牌貨不完整，而且沒有壓紋圖案；吳相信這是成本技術問題所致。另外，冒牌貨由400元至3萬元一瓶，比同款正牌貨，便宜兩成，甚至一半以上。

（黃偉民攝）

海關檢獲1300支冒牌烈酒，是歷來最多。（黃偉民攝）

由網上購物平台可見，一瓶500毫升的貴州茅台酒，視乎其年份，由$2,400至$9,500不等。

茅台向來有價有巿，上月底一名50歲本港女子走私6瓶茅台，將它們綁在雙腿經澳門入境珠海。其間因為步伐僵硬，且裙擺有多處不規則隆起，被關閘口岸出境旅客檢查區的執法人員起疑，截查下當場查獲。