颱風摩羯有片｜8號波新蒲崗夾公仔機吹到「瞓街」　店主落閘自救

超強颱風「摩羯」襲港，天文台一度發出8號熱帶氣旋警告信號。昨晚（5日）8號風球期間，新蒲崗錦榮街一間夾公仔店，其中一部夾公仔機不敵強風被吹倒，玻璃粉碎，機內貨物散落一地。店主黎先生接受《香港01》訪問表示，首次遇到同類情況，他接獲相鄰餐廳人員致電通知後，即時返回店舖處理，現時落了四分之一閘，擋住夾公仔機頂部，以免再生意外。



9月5日晚上8號風球生效期間，新蒲崗有夾公仔機被強風吹冧，跌出店外。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)fb/Michelle Love Kitkit）

從黎先生提供的閉路電視片段見到，昨晚約11時04分，店舖所在的錦榮街風勢突然加劇，帆布簷篷被吹至猛烈搖擺。約5秒後，放在店門旁邊的其中一部夾公仔機，開始有輕微晃動，隨即逐漸向店外傾側，約10秒後更整部倒地，機身玻璃應聲破碎。

涉事夾公仔機本身放近店門（箭嘴示）。（店主黎先生提供片段截圖）

有街坊目擊事發經過，拍下事發後現場照片，留言稱夾公仔機「真係俾風吹冧，喺隔離食嘢俾佢嚇死」。從照片見到，該部夾公仔機兩側的玻璃粉碎，機內多盒洗衣珠亦隨機器跌下，散落於地上，地面滿佈玻璃碎片。

9月5日晚上8號風球生效期間，新蒲崗有夾公仔機被強風吹冧跌出店外，機身玻璃粉碎，機內多盒洗衣珠跌出。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)fb/Michelle Love Kitkit）

《香港01》記者今午到涉事夾公仔店觀察，店舖如常運作，受損夾公仔機仍在店內，被放在牆壁及另一部機中間，擋住兩側破洞，但仍可見機器邊緣遺下少量玻璃碎。店外帆布簷篷支架損毀，尚未修好；店舖捲閘則落下約四分之一，頂住夾公仔機的頂部。店門外地面仍遺下一堆玻璃碎。

《香港01》記者9月6日下午到涉事夾公仔店觀察，店舖如常運作，受損夾公仔機仍在店內（箭嘴示），現時落了四分之一閘，擋住夾公仔機頂部。（梁偉權攝）

夾公仔店店主黎先生接受《香港01》電話訪問，表示從事夾公仔機台主約一年，有多間分店，但只有出事分店設於街舖，其餘分店均在商場內，故昨晚未有受「摩羯」影響。他又說，涉事分店開設約兩個月，內有12部已「鎖碌」的夾公仔機，過往沒有發生過同類意外，故即使在八號風球下，黎亦沒有特別加強防風措施或回定夾公仔機，不料有機器被猛風吹倒。

《香港01》記者9月6日下午到涉事夾公仔店觀察，店舖如常運作，捲閘被落下四分之一，擋住夾公仔機頂部。（曹德熙攝）

被風吹冧的夾公仔機，是黎先生以約5,000多元人民幣購入，今次幸只有機身兩塊玻璃破碎，沒有人受傷。黎稱，將配回兩塊玻璃，自行修理夾公仔機，花費約200元，事件中沒有其他損失。