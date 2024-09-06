摩羯襲港｜新蒲崗店內夾公仔機被強風吹冧！　網民熱議風力強定弱

【天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／HKO】超強颱風摩羯襲港，天文台於昨日（9月5日）下午6時20分懸掛8號風球，並維持直至今日中午12時40分才改發3號風球。雖然有部份網民質疑摩羯「係咪真係咁勁」，但另一邊廂有網民直指摩羯「唔係惹小」。有新蒲崗街坊則發帖證明風力強勁，指昨晚8號風球生效時，見到有夾公仔機被強風吹冧跌出店外，玻璃碎裂貨品跌出，表示「個風好似好勁，公仔機都吹跌埋」、「真係俾風吹冧，喺隔離食嘢俾佢嚇死」。



超強颱風摩羯襲港，天文台於昨日（9月5日）下午6時20分發出8號熱帶氣旋警告信號，並維持至今日中午12時40分才改發3號風球。（天文台圖片)

有網民在Facebook黃大仙街坊群組發帖，並上傳照片，表示「個風好似好勁，公仔機都吹跌埋」。樓主指出，表示昨晚（9月6日）超強颱風摩羯肆虐期間，她正於新蒲崗某食肆用膳，隔壁1間夾公仔機的其中1部機器突然應聲倒地，被風吹至跌出店外。

有新蒲崗街坊表示昨晚8號風球生效時，發現有夾公仔機被強風吹冧跌出店外。（「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」FB圖片）

公仔機跌出路邊 玻璃碎裂

從照片可見，該店舖店門大開，頂上伸縮簷篷的鐵臂也被風吹折至嚴重扭曲。而1部放有多盒洗衣珠的夾公仔機器倒在路邊，玻璃碎裂散落地面，有數盒洗衣珠滾落地上，機底電線延伸至店內。另可見有人駐足拍攝。

夾公仔機器倒在路邊，玻璃碎裂散落地面，機內的洗衣珠跌出。（「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」FB圖片）

網民：魔羯都想夾公仔

有網民笑言「魔羯都想夾公仔嘛」、「好調皮啊魔羯」。不過，照片亦引起部份網民質疑，懷疑風力並非真的如此猛烈，「有咁扯風咩？」、「似賊仔傑作」、「俾人推冧咋」。而樓主就回應表示「真係俾風吹冧，喺隔離食嘢俾佢嚇死」、「店主好慘，爛伸縮篷同公仔機（損毀）」，並上傳一段相信是在事發地點隔壁街拍攝的影片，表示「未係最勁嗰時」。

從影片可見，有商店簷篷被吹得猛烈搖晃，亦有髮廊招牌搖搖欲墜，另有店外的買餸車被吹倒。有網民看完影片後，認同風勢迅猛，表示「對面阿婆吹到行唔到」、「好似話同山竹一樣咁強，只係吹唔正香港」、「如果吹北少少就好勁」。

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網民爭論摩羯風力強弱

因受超強颱風摩羯影響，本港昨日（9月5日）多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。雖然摩羯現已逐漸遠離香港，風勢漸漸減弱，但掛了足足18小時的8號風球，卻引起部份網民質疑風力，並在網上表示覺得「風力不強」、「風平浪靜」、「無料到」，惟也有不少網民反駁「你嗰區無風唔代表出面無」、「個風唔係惹小」。

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