起飛前旅客暈倒不治　國泰：機組人員即時急救　航機啟程前再消毒

香港國際機場發生旅客猝死意外。據報一名71歲德國籍男乘客，搭乘國泰航空班機前往印度孟買，於客機起飛前突然暈倒，送院不治。國泰回覆《香港01》查詢，指機組人員即時為事主進行急救，得知該名乘客不幸離世，國泰對此感到十分難過。航機在進行清潔消毒、及重新配置急救設備後，再次啓程前往孟買。



一名德國籍男乘客於機上暈倒，送院後不治。（資料圖片）

事發於昨日（8日）晚上8時59分，警方接獲報案，指國泰航空一班由香港飛往孟買的客機上，一名71歲德國籍男乘客於機上突然暈倒，他由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，證實不治。

一名德國籍男乘客於機上暈倒，送院後不治。（資料圖片）

國泰航空回覆時證實，9月8日由香港前往孟買的CX663航班，一名乘客在起飛前突然感到不適。機組人員隨即為他進行急救，並召救護車將他送往醫院。其後得知該名乘客不幸離世，國泰對此感到十分難過，並向其家屬致以最深切的慰問。航機在進行清潔消毒，及重新配置急救設備後，已於晚上9時49分再次啓程前往孟買。

此外，機管局表示，於8日晚上約9時接獲報告，指國泰航空一班由香港前往印度孟買的航班CX663，在準備起飛前有一名乘客感到不適，航班需折返客運大樓，再由救護車將該名乘客送往醫院治理。該航班其後於約晚上10時起飛。機場運作不受影響。