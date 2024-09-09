順安邨走廊垃圾桶5個月疑遭縱火最少3次　住戶擔驚受怕飽受困擾

秀茂坪順安邨安頌樓中層走廊垃圾桶，過去5個月接二連三起火，其中一次更燒壞住戶光纖線，危及居民安全。讀者張先生就火警向房屋署投訴，獲回覆指會安排大廈保安員加密到涉事樓層巡邏「簽簿」，惟至今情況未有改善，今日（9月9日）又再遇火劫。



由於每次火警均發生在凌晨2、3時，張先生質疑有人在深夜蓄意縱火，擔心若火勢波及大型雜物，會一發不可收拾，又指事件影響睡眠質素，「依家一聞到啲煙味就要即刻叫晒全屋企人起身！仲點會有好睡眠質素？」《香港01》正向房屋署查詢。

順安邨安頌樓今日（9日）凌晨2時33分，有走廊垃圾桶起火冒煙，消防到場救熄。（讀者張先生提供）

今日一宗發生於凌晨2時33分，安頌樓16樓走廊有垃圾桶起火冒煙，消防到場救熄。翻查資料，連同今次事件，同一位置在今年4月、6月亦曾失火。住戶張先生向《香港01》表示，走廊垃圾桶及雜物分別在今年4月8日及6月16日發生火警。此外，4月11至12日亦發現垃圾桶有熏黑痕跡，即最少已3至4次起火。

消防車到場救援。（讀者張先生提供）

張先生憶述4月8日的火警，形容事發時走廊濃煙密佈，消防及警員到場後，着令住戶不要開門，十多分鐘後將火救熄。事後，張的單位寬頻光纖線受損，需安排技術人員維修。3至4天後，即4月11日，張先生發現新更換的垃圾桶背後又有熏黑痕跡，惹人懷疑。

張先生數天後曾向順安邨服務辦事處投訴，惟有關方面未有採取任何行動，包括加強巡邏、安裝閉路電視及在大堂告示板上張貼警告，而向保安員投訴對方只回應一句「好難捉到放火者」。

投訴無果，張先生及後向房屋署申訴，獲職員致電指可能是煙頭燃燒雜物導致火警，拒絕安裝閉路電視，但承諾安排大廈保安員多到涉事樓層巡邏「簽簿」。然而，至今情況未有改善，又再度發生火警。

今年6月16日，同一地點亦曾發生火警，牆身及地面燻黑。（讀者張先生提供）

對於投訴後仍多次發生火警，張先生深感無奈，質疑有人在夜深蓄意縱火，又慨嘆事件影響睡眠質素，「依家一聞到啲煙味就要即刻叫晒全屋企人起身！仲點會有好睡眠質素？」

張先生又提到，電梯大堂不時有鄰居在晚上棄掉如梳化等大型家具，「垃圾桶隔離有4尺床褥我都見過」，認為若發生火警，火勢波及大型雜物會一發不可收拾，「萬一燒着垃圾桶、再燒着埋個梳化，就全層樓一鑊熟！」他坦言，住在該層「生命受到威脅」。

4月8日火警中，有大量雜物遭燃燒。（讀者張先生提供）

警方表示，分別在今日（9月9日）凌晨2時半、6月16日凌晨3時及4月8日凌晨3時半，接獲順安邨安頌樓住戶報案，指發現大廈走廊有垃圾桶起火。消防到場將火救熄，案件中沒有人受傷，毋須疏散。

經初步調查，消防相信起火原因有可疑，3宗案件均列作「縱火」處理，分別交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊及第五隊跟進，暫未有人被捕。

4月11日，住戶發現新更換的垃圾桶背後又有熏黑痕跡。（讀者張先生提供）