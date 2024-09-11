葵涌兩口罩男衝入學校拳毆女教師　警反黑組接手　校長指涉私人事

葵涌興盛路獅子會蔣翠琼中學一名女教師，今日（11日）校園內遇襲。兩名男子衝入學校，在校務處外拳打腳踢女事主，逞兇後逃去無蹤，案件列傷人，警方反黑組接手追緝逞兇者。該校校長稱，事件涉及老師的私人事，與學生無關，暫未收到有學生情緒受困。



謝老師被送到瑪嘉烈醫院治理。（黃學潤攝）

事發於今晨7時35分左右，姓謝的女教師返回學校，其間在2樓校務處外的走廊，被兩名男子拳打腳踢。她面、鼻及口流血紅腫；兩名逞兇者得手後跑出學校逃去無蹤。

警方稱，兩名逞兇者為中國籍男子，約1.7米高，中等身材，犯案時穿黑色上衣、黑色長褲、白色波鞋及戴藍色口罩。案件列傷人，由葵青警區反黑組接手。

獅子會蔣翠琼中學校長郭銳涵稱，事件為老師的私人事，校方亦會加強保安。（黃學潤攝）

獅子會蔣翠琼中學校長郭銳涵向記者稱，校方對事件表示不開心和憤怒：「唔開心係因為老師嘅面部有傷痕，憤怒係因為有人入咗學校做呢啲行為。」校長稱，現階段老師正在醫院接受治理，並已向警方交代事件。至於其遇襲原因，校長說：「私人事，唔涉及整體學生，不便透露。」

郭校長續說，謝老師是班主任，亦是學科主任，「服務超過10年，對學生關懷備至，各方面都表現理想。」謝老師送院後一直與校方保持聯繫：「佢話唔認識兇徒...佢都擔憂嘅，第一受傷，第二今日有課堂，成日『say sorry（道歉）』話影響到學校，要搵代課。」事發時未打鐘上堂，學生不多，現場是校務處外，當時沒有學生。

兩名男子進入學校，在教員室外施遇，對老師拳打腳踢。（黃學潤攝）

郭校長指，校方已啟動危機處理機制，上報教育局，並與校監聯繫，稍後亦會發家長信，暫時沒有收到學生受事件影響情緒的報告。

他又指，學校有閉路電視攝錄，拍攝到兩名逞兇者的面貌和裝束，已經交予警方跟進。警方向校方表示，稍後會加強校園附近的巡邏，而校方亦會加強防範被陌生人衝入的情況。