油麻地29歲司機遭1.7噸貨壓斃　原計劃與女友結婚　家屬哭討公道

正值壯年的29歲姓李男司機，上周四（12日）在油麻地貨物起卸區協助運送重約1.7公噸的石熱焗爐時，被焗爐壓中，送院後不治。家屬今日（16日）到葵涌殮房認屍時難掩傷痛，不時落淚。



死者胞姊李小姐稱，據她了解死者與同事向來為連鎖雜貨店運送家庭用品貨物，「唔知點解安排呢單成噸嘅貨畀細佬去做，貨（石熱焗爐）上重下輕，應該要用吊車做......細佬真係走得好慘。」她希望知悉事件經過的人士與家屬聯絡，為胞弟討回公道。

油麻地貨物起卸區29歲死者胞姊李小姐質疑公司要胞弟處理重型貨物。（黃學潤攝）

家屬對死者任職的運輸公司大感不滿，批評對方「完全冇協助，冇主動聯絡我哋，乜嘢都冇。」胞姊李小姐指，路祭時公司沒有道歉、沒有打招呼，更加遲到，亦無安排道士法事儀式，感覺敷衍，「𠵱家都喺度諗細佬會唔會走到㗎？仲喺嗰度呀？」

死者七兄弟姊妹中排行第六，上有高堂八旬老父及患癌母親，李小姐讚胞弟：「細佬好生性好盡責，有時都會拎錢返嚟。」她胞弟的跟車同事了解過，指平時為連鎖雜貨店運送家庭用品貨物，但今次不知為何安排運送重逾1噸的貨物，黯然道：「想攞返個公道，細佬真係走得好慘。」

死者同居女友稱，兩人本來打算在2026年結婚，李想法較傳統，想要大排筵席。李從來未出過國，原訂二人今年年尾或明年年初出國旅遊，可惜如今陰陽相隔。

現場所見，一輛貨車的尾門打開，車尾位置有一部唧車和巨型貨物；貨物有鐵架和木框等。（黃學潤攝）

勞工處表示，意外後已即時派員到場調查，並已向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該工作地點進行卸貨及處理貨物的工作，直至信納有關僱主已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。勞工處正調查意外成因，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

油麻地貨物起卸區男子被貨壓傷，送院搶救後不治。（黃學潤攝）

貨車尾門打開，車尾位置有一部唧車和巨型貨物。

事發於上周四（12日）下午1時許，現場消息指，兩名工人運載一個石熱焗爐到貨物起卸區，準備送上船轉運到澳門。落貨期間發生意外，放在尾板的貨物因為重量傾斜，壓住司機背部。司機面部朝地倒臥，另一人立即呼救，船務公司職員聞聲趕至，用唧車將貨物唧起救人。

現場所見一輛貨車的尾門打開，車尾位置有一部唧車和巨型貨物；貨物有鐵架和木框等。（黃學潤攝）

工友陪同送院，警方正調查事故起因。（黃學潤攝）