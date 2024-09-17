長沙灣爆鹹水管私家車「水浸」　保險界稱可向相關部門追討賠償

長沙灣李鄭屋邨和睦樓對開東京街今早（17日）爆鹹水管，水柱狂噴私家車車底，貫穿車箱，由車尾箱湧出。保險業人士稱，車主如有購買全保，事後可通報保險公司提出索償；如無，就須到車房索取報價單，待公證行撰寫報告後，按金額數目入稟小額錢債審裁處或法院，向相關政府部門追討賠償。



一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出，車身有部件更被沖甩，橫亘於路中。(花都/車cam L（香港群組）)

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《香港01》訪問，指如車主有購買全保，可在事後報案留記錄，然後再通報保險公司提出索償；如無，同樣應在事後報案並拍照作證，到車房索取報價單後，待水管擁有者來查看車輛的損毀情況，又或者經公證行撰寫報告後，向小額錢債審裁處或法院追討相關政府部門。他補充，如金額數目少於75,000元，可入稟小額錢債審裁處，多於則需訴諸法庭。

羅少雄提到，因為今次事件當中不涉及人命傷亡及第三者財物，加上保險範圍本身不包括車身損毀，因此未能透過第三者保險提出索償。

羅少雄指如車主有購買全保，可在事後報案留記錄，然後再通報保險公司提出索償。（資料圖片）

長沙灣李鄭屋邨和睦樓對開東京街今早（17日）爆鹹水管，網上影片及圖片可見，大量水在泊車處路邊湧出，淹浸附近行人路及馬路。一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出，車側「裙腳」更被沖甩，橫亘於路中。

一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出。(花都/車cam L（香港群組）)

一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出。(花都/車cam L（香港群組）)

有網民形容景象為「中秋噴泉」，亦有人指「中秋無車用」、「部白色車做緊深層清洗，唔知保險包唔包」，有人亦直言「依架白車車主真係黑到無人有」。

東京街近李鄭屋邨和睦樓對開懷疑有地底水管爆裂，影響上址交通，有停在路邊泊車位的私家車受波及，大量水從車底噴出。(Chan Gobby/香港突發事故報料區)