海關文錦渡管制站截貨車　車輛電池藏$1000萬鉑金　歷來最大宗

近月貴價金屬價格不停上漲，有走私分子看準時機，試圖經陸路偷運鉑金往內地。海關上周五（13日）偵破一宗歷來最大宗鉑金走私案，人員在文錦渡管制站截查一輛報稱空載出境貨車，其後在車輛電池的縫隙中，檢獲8磚共重41公斤鉑金磚，市值1000萬元。海關拘捕一名48歲男貨車司機，他現正獲保釋侯查。



有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及陸路邊境口岸科文錦渡組貨物及車輛處理組督察梁志恆（右）交代案件。 （翁鈺輝攝）

上周五（13日），海關文錦渡組貨物及車輛處理組透過風險評估情報分析，進行反走私行動。海關於文錦渡管制站，截查一輛報稱空載出境貨車，檢查貨車期間，人員發現與其他空載貨車沒有太大分別，惟貨車擺放車輛電池的地方，有不尋常被使用的痕跡，並且用鎖及螺絲重重鎖着，引起海關懷疑。

海關先利用工具，將鎖著電池箱的鐵網打開，發現電池箱被不尋常地用鐵支及膠蓋鎖實，海關再利用工具一一打開。最終，在兩組車輛電池之間的狹窄空隙中，檢獲8磚共重41公斤鉑金磚，市值1000萬元，為歷來最大宗鉑金走私案。海關拘捕一名48歲男貨車司機，他現正獲保釋侯查。

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陸路邊境口岸科文錦渡組貨物及車輛處理組督察梁志恆表示，不法分子藉着將走私貨品，收藏於車輛非常隱蔽地方，企圖逃過海關人員偵測。海關強調，無論收藏方法有多複雜，收藏地方有多隱蔽，海關人員絕對有能力偵查有關走私活動及物品。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，鉑金的利用非常廣泛，包括製造首飾、工業用途及投資保值，而近月貴金屬價格不斷上升，尤其是鉑金，因此不排除走私分子鋌而走險，偷運貴價金屬往內地變賣，從而賺取差價，滿足投資需求。海關將繼續深入調查案件，包括鉑金來源、貨物的擁有人、當中有否涉及洗黑錢以及集團操控等。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕

海關重申，走私為嚴重罪行，經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年。市民可致電香港海關224小時熱線＋852 2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。