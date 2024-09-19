大埔村屋綁夫婦行劫案　44歲男涉處理贓物被捕　警起回$72萬贓物

9月6日颱風摩羯襲港期間，大埔發生入屋行劫案，5名持開山刀的劫匪趁風闖入南坑村一村屋單位，用索帶綑綁並用刀指嚇夫婦，大肆搜掠財物，劫走價值港幣80萬的名牌手袋及手錶，並拿走信用卡到附近櫃員機提走4萬元。警方上周五（13日）拘捕5名男子，其中4人被起訴一項「搶劫」罪，上周六已經提堂。



警方今日（19日）表示，新界北總區刑事部人員經進一步調查後，昨日（18日）在大埔拘捕一名44歲姓宋本地男子，涉嫌「處理贓物」。該名被捕男子已被暫控一項「處理贓物」罪，案件將於明日（20日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



行動中，人員起回大部分失物，包括名牌手袋及手錶，總值約72萬元。另外，早前被捕的一名44歲男子已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

遇劫夫妻在場協助警員調查。（李家傑攝）

事發9月5日深夜，當時8號風球生效，一對夫婦身處大埔南坑村村屋單位，突然有4名賊人蒙面進入單位，揚言要打劫，並手執幾把開山刀指嚇戶主，其後用索帶綁起夫婦。賊人於屋內大肆搜掠，劫走大量失物包括名牌手袋，手錶首飾以及相機，總值約80萬元。

賊人亦於屋內拿走有提款功能的信用卡，並威嚇户主拿取提款密碼，再到案發地點2百米外一個自動櫃員機，成功提取4萬元。賊人得手後登上一部套有假牌的車輛逃離現場，戶主其後自行鬆綁並報警求助。案發過程歷時15分鐘，夫婦沒有受到傷害。

該群賊人犯案時帶備武器開山刀，撬門工具。（鄧海興攝）

警員在場調查。（李家傑攝）