三跑釘板工猝逝｜死者獨子孤身到殮房認屍　指父公司承諾恩恤處理

機場三跑地盤一名52歲釘板男工，昨日（19日）開工期間暈倒，並陷入昏迷，送院後不治。死者遺下妻兒，其中妻子半個月前中風入院，至今仍要留院治理；獨生子剛大學畢業投身社會，卻遭逢巨變。今日他獨自到殮房辦理認屍手續，指父親公司將發放恩恤金，而自己亦獲僱主體諒，讓他暫時休假處理家事。



死者兒子「霖仔」今日孤身一人，到殮房辦理認屍手續。（林澤鋒攝）

死者姓蔡52歲，昨日在三跑地盤返工，休息期間暈倒，送院不治。兒子「霖仔」今日早上9時許到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，他指母親心情尚未平伏，昨日在醫院血壓更飇升，最高到200，令他非常擔心。

霖仔稱，父親的公司承諾發放恩恤金，詳情待母親出院後再商討；而他本身在貨倉工作，老闆得悉其父猝逝，表示可暫時放長假處理後事。

死者兒子（左二）昨日趕往醫院，驚悉父親離世的噩耗。（翁鈺輝攝）

霖仔昨日向記者表示，父親一直在地盤工作，以前從事搭棚，做釘板工則逾十年。因需要勞動工作故身材健碩，雖然有抽煙習慣，但一向身體健康。

父親為家中經濟支柱，亦會供養70多歲的祖父母。在三跑工作多月，一向開足工，周日多數休息，月薪3萬多元。

事主被送往東區醫院搶救，惜最終證實不治。（翁鈺輝攝）

消息指，蔡昨日在三跑工地進行圍板拆除工作，工作時間由上午8時至傍晚6時。昨日上午10時許，死者感不適及嘔吐，遂在一旁休息，其後被同事發現失去意識，立即向地盤急救人員及地盤主管報告，並報警求助，稍後由直升機送院後證實不治。

工友懷疑中暑 曾急救助降溫

工友憶當時事主負責拆板，開工僅一兩小時突然暈倒，「唔知點樣發生，估喺中暑，因為喺烈日當空」。工友遂即場為事主急救，嘗試拍醒他和用大風扇為他扇涼降溫，「點知整多兩整，先睇到佢無呼吸」。

警員正調查事件。（翁鈺輝攝）

機管局表示，昨日上午約11時，一名男工人被發現於機場一個工地暈倒。機場救援隊伍即時對其進行急救，並通知救護協助。救護接報到場，該名男工人被送往醫院搶救後，證實不治，死亡原因正在調查當中。

機管局對事件表示難過，已經聯絡勞工處及相關承建商跟進事件；同時亦會與及承建商保持溝通，向死者家屬提供協助。

機管局一直重視機場工程安全，包括推出一系列防中暑措施，改善機場施工團隊在酷熱天氣下的工作環境。