影片瘋傳｜元朗眼鏡漢被質疑放狗追咬貓隻　65歲男涉虐畜被捕

有網民今日（23日）凌晨在社交平台上載照片和影片，指一名男子涉嫌拖狗到元朗一處山邊，然後「放狗咬貓」。警方表示，已就事件以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名65歲男子。



元朗有人懷疑放狗咬貓，從網上片段見到，事發位置有多隻貓覓食。（fb香港貓店長關注組2.0/Cat Island）

網上片段顯示，現場有約數隻貓於山邊食用相信有人放下的食物，而食物有容器盛載。另一段影片則見到，一名身穿白色上衣、戴眼鏡的男子，帶同一隻拖有狗繩的狗到場，之後解開狗繩，摸了狗的頭部一下，狗之後拔足狂奔。

元朗有人懷疑放狗咬貓，從網上片段見到，涉事男子帶同一隻拖有狗繩的狗到場。（fb香港貓店長關注組2.0/Cat Island）

上載片段的網民稱，早前在事發位置發現有貓帶着數隻幼貓翻垃圾找食物，有熱心人士打算藉餵食與貓建立關係，希望可以抓到牠們安排絕育及領養。其間有人放下食物後在附近觀察期間，發現涉事男子放狗追貓，目擊者「大聲喝叱該男子為何放狗咬貓，該男子還態度囂張表示睇唔到有貓同狗邊會追到貓，就施施然拖狗離去」。

元朗有人懷疑放狗咬貓，從網上片段見到，事發位置有多隻貓覓食。（fb香港貓店長關注組2.0/Cat Island）

警方表示，於今早約10時接獲報案，指在元朗攸田東路1號對開，有一名男子涉嫌不恰當對待動物。警員到場經初步調查後，拘捕一名65歲姓黃本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」。他現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方重申，殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可被判監禁3年。