西區警月破41騙案拘53人涉$7800萬　有騙徒花$10萬租開虛幣店呃錢

撰文：梁偉權 梁曉晴
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西區警區在過去一個月進行代號「刺風」的打擊騙案行動，偵破41宗各類型騙案並拘捕53人，涉款7,800萬元，其中「假冒客服」騙案飆升。警方亦發現有犯罪集團在灣仔「投資」逾10萬元租金，開設加密貨幣實體兌換店，騙去3人共500萬元；警方更揭發同一犯罪集團，早在今年3月已牽涉同類騙案，在尖沙咀開店騙走700萬元。連同今次案件，該集團騙款達1,200萬元。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，拘捕53人，檢獲大批證物；涉款約7,800萬元。（梁偉權攝）

今次行動38男15女（21至71歲）被捕，包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，逾半被捕人報稱無業，其餘包括滑水教練、廚師、美容師、侍應、髮型師等，分別涉嫌「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」等。

被捕人士涉及41宗不同類型騙案，包括電子零件街頭騙案、假冒客服、網上求職、投資、兌換加密貨幣騙案，以及用假身份證在虛擬銀行開設戶口案件等，共涉款7,800萬元。其中18宗案件各涉騙款超過100萬元；當中最大一宗為投資騙案，有人向事主訛稱要開設店舖，騙去800萬元資金。行動中，警方凍結約1,100萬元懷疑犯罪得益。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，拘捕53人，檢獲大批證物。案件共涉騙款約7,800萬元。（梁偉權攝）

騙徒「優惠匯率」誘兌換加密貨幣　收現金乘機捲款逃走

其中在今年7月，警方接報指有犯罪集團利用空殼公司，在灣仔開設加密貨幣兌換店，用「優惠匯率」吸引客戶兌換加密貨幣。客戶親身到兌換店時，騙徒會誘使客戶將大量加密貨幣或港幣，轉入指定電子錢包或傀儡銀行戶口，或將大量現金交予在場職員以兌換加密貨幣，職員收錢後會藉故離開，並帶走現金。3名受害人在facebook見到相關兌換店的廣告後，親身到店欲兌換加密貨幣，結果合共被騙去500萬元。

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，涉案加密貨幣兌換店在今年6月開始運作，曾營運約一個半月。據了解，店舖位於灣仔地舖，租金約6萬多元一個月，但租用時要一次過支付最少幾個月的租金。換言之，犯罪集團「投資」最少超過10多萬元租用舖位行騙。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有犯罪集團開設加密貨幣兌換店，用「優惠匯率」吸引客戶兌換加密貨幣，騙去3人共500萬元。（梁偉權攝）

另外，加密貨幣匯率一般為約7.8港元兌1個加密貨幣，涉案犯罪集團提供的匯率稍低、約為7.7港元，但騙徒會在facebook和WhatsApp與客戶溝通，並會聲稱若大量兌換，可享更多優惠。

警方經調查後，就該案拘捕6名本地男子，當中4人有黑社會背景。6人均為犯罪集團骨幹成員，除一名主腦外，亦有兌換店職員、負責搬運現金及接應、「睇水」的成員，以及傀儡戶口持有人。調查更揭發同一犯罪集團早在今年3月，已牽涉同類型騙案，涉嫌在尖沙咀開設加密貨幣實體兌換言，騙去6名受害人共700萬元；灣仔及尖沙咀兩宗案件，合計涉及騙款1,200萬元。

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，犯罪集團在灣仔開設的加密貨幣兌換店自今年6月開始運作，職員收取現金後會乘客捲款逃去。（梁偉權攝）

涉用假身份證圖開虛擬銀行戶口　5人被捕

另一方面，警方在今年3月至4月，接獲一間本地虛擬銀行報案，指有多人在今年1月至4月，上載懷疑虛假身份證到開戶網站，以開設戶口。調查顯示有人透過改圖，粗疏地貼上他人照片製作假身份證，以圖瞞過銀行的保安驗證系統，但相關可疑申請被偵測及截查，故涉案者未能成功開戶。

警方經情報分析及調查後，鎖定一批涉案人，並拘捕4男1女，他們全部持香港身份證，已獲准保釋候查。探員並檢獲涉案手機及懷疑虛假身份證。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有人企圖以假身份證，開設虛擬銀行戶口，警方檢獲相關文件。（梁偉權攝）

西區7至8月接80宗假冒客服騙案　超首兩季總和

至於近期常見的假冒客服騙案，西區警區科技及財富罪案組督察蕭卓嵐稱，該警區在今年首兩季接獲67宗相關報案，而單在7月至8月則接獲80宗，顯示同類案件有大增趨勢。騙徒會假扮不同公司的客服，隨機致電受害人，訛稱他們有未付款的貨品或服務，要求他們提供網上銀行帳戶及密碼，或要求他們轉帳到指定戶口，以取消相關貨品或服務，並會聲稱稍後可退款。騙徒初時只會要求小額轉帳並會即時退款，至受害人放下戒心後再要求大額轉帳，騙徒收款後便失去聯絡。

蕭卓嵐表示，警方在過去一個月的行動當中，就相關案件拘捕5名傀儡戶口持有人，涉及騙款360萬元。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有人企圖以假身份證，開設虛擬銀行戶口，警方檢獲相關文件。（梁偉權攝）

西區警區刑事總督察盧健邦指出，任何人出租、出借或賣出銀行戶口予第三者，有可能犯洗黑錢罪，最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年；傀儡戶口持有人可能會被加刑20%。在網上使用虛假文書或相關副本，亦屬刑事罪行，最高可判監14年。

盧健邦亦提醒市民，如要交易或兌換加密貨幣，應選用口碑良好的兌換店；亦應留意買賣虛擬資產的風險，如有懷疑應盡快向警方求助。

西區警區在今年7月至8月，兩個月內接獲80宗涉及假冒客服騙案的報案，較首兩季共接獲67宗報案大幅增加。（梁偉權攝）
西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，拘捕53人，檢獲大批證物。案件共涉騙款約7,800萬元。西區警區財富罪案組督察蕭卓嵐（左起）、重案組第一隊高級督察徐蔚瑩及刑事總督察盧健邦交代案情及展示證物。（梁偉權攝）
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