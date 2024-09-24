西區警月破41騙案拘53人涉$7800萬　有騙徒花$10萬租開虛幣店呃錢

西區警區在過去一個月進行代號「刺風」的打擊騙案行動，偵破41宗各類型騙案並拘捕53人，涉款7,800萬元，其中「假冒客服」騙案飆升。警方亦發現有犯罪集團在灣仔「投資」逾10萬元租金，開設加密貨幣實體兌換店，騙去3人共500萬元；警方更揭發同一犯罪集團，早在今年3月已牽涉同類騙案，在尖沙咀開店騙走700萬元。連同今次案件，該集團騙款達1,200萬元。



西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，拘捕53人，檢獲大批證物；涉款約7,800萬元。（梁偉權攝）

今次行動38男15女（21至71歲）被捕，包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，逾半被捕人報稱無業，其餘包括滑水教練、廚師、美容師、侍應、髮型師等，分別涉嫌「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」等。

被捕人士涉及41宗不同類型騙案，包括電子零件街頭騙案、假冒客服、網上求職、投資、兌換加密貨幣騙案，以及用假身份證在虛擬銀行開設戶口案件等，共涉款7,800萬元。其中18宗案件各涉騙款超過100萬元；當中最大一宗為投資騙案，有人向事主訛稱要開設店舖，騙去800萬元資金。行動中，警方凍結約1,100萬元懷疑犯罪得益。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，拘捕53人，檢獲大批證物。案件共涉騙款約7,800萬元。（梁偉權攝）

騙徒「優惠匯率」誘兌換加密貨幣 收現金乘機捲款逃走

其中在今年7月，警方接報指有犯罪集團利用空殼公司，在灣仔開設加密貨幣兌換店，用「優惠匯率」吸引客戶兌換加密貨幣。客戶親身到兌換店時，騙徒會誘使客戶將大量加密貨幣或港幣，轉入指定電子錢包或傀儡銀行戶口，或將大量現金交予在場職員以兌換加密貨幣，職員收錢後會藉故離開，並帶走現金。3名受害人在facebook見到相關兌換店的廣告後，親身到店欲兌換加密貨幣，結果合共被騙去500萬元。

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，涉案加密貨幣兌換店在今年6月開始運作，曾營運約一個半月。據了解，店舖位於灣仔地舖，租金約6萬多元一個月，但租用時要一次過支付最少幾個月的租金。換言之，犯罪集團「投資」最少超過10多萬元租用舖位行騙。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有犯罪集團開設加密貨幣兌換店，用「優惠匯率」吸引客戶兌換加密貨幣，騙去3人共500萬元。（梁偉權攝）

另外，加密貨幣匯率一般為約7.8港元兌1個加密貨幣，涉案犯罪集團提供的匯率稍低、約為7.7港元，但騙徒會在facebook和WhatsApp與客戶溝通，並會聲稱若大量兌換，可享更多優惠。

警方經調查後，就該案拘捕6名本地男子，當中4人有黑社會背景。6人均為犯罪集團骨幹成員，除一名主腦外，亦有兌換店職員、負責搬運現金及接應、「睇水」的成員，以及傀儡戶口持有人。調查更揭發同一犯罪集團早在今年3月，已牽涉同類型騙案，涉嫌在尖沙咀開設加密貨幣實體兌換言，騙去6名受害人共700萬元；灣仔及尖沙咀兩宗案件，合計涉及騙款1,200萬元。

西區警區重案組第一隊高級督察徐蔚瑩表示，犯罪集團在灣仔開設的加密貨幣兌換店自今年6月開始運作，職員收取現金後會乘客捲款逃去。（梁偉權攝）

涉用假身份證圖開虛擬銀行戶口 5人被捕

另一方面，警方在今年3月至4月，接獲一間本地虛擬銀行報案，指有多人在今年1月至4月，上載懷疑虛假身份證到開戶網站，以開設戶口。調查顯示有人透過改圖，粗疏地貼上他人照片製作假身份證，以圖瞞過銀行的保安驗證系統，但相關可疑申請被偵測及截查，故涉案者未能成功開戶。

警方經情報分析及調查後，鎖定一批涉案人，並拘捕4男1女，他們全部持香港身份證，已獲准保釋候查。探員並檢獲涉案手機及懷疑虛假身份證。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有人企圖以假身份證，開設虛擬銀行戶口，警方檢獲相關文件。（梁偉權攝）

西區7至8月接80宗假冒客服騙案 超首兩季總和

至於近期常見的假冒客服騙案，西區警區科技及財富罪案組督察蕭卓嵐稱，該警區在今年首兩季接獲67宗相關報案，而單在7月至8月則接獲80宗，顯示同類案件有大增趨勢。騙徒會假扮不同公司的客服，隨機致電受害人，訛稱他們有未付款的貨品或服務，要求他們提供網上銀行帳戶及密碼，或要求他們轉帳到指定戶口，以取消相關貨品或服務，並會聲稱稍後可退款。騙徒初時只會要求小額轉帳並會即時退款，至受害人放下戒心後再要求大額轉帳，騙徒收款後便失去聯絡。

蕭卓嵐表示，警方在過去一個月的行動當中，就相關案件拘捕5名傀儡戶口持有人，涉及騙款360萬元。

西區警區在過去一個月偵破41宗騙案，當中有人企圖以假身份證，開設虛擬銀行戶口，警方檢獲相關文件。（梁偉權攝）

西區警區刑事總督察盧健邦指出，任何人出租、出借或賣出銀行戶口予第三者，有可能犯洗黑錢罪，最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年；傀儡戶口持有人可能會被加刑20%。在網上使用虛假文書或相關副本，亦屬刑事罪行，最高可判監14年。

盧健邦亦提醒市民，如要交易或兌換加密貨幣，應選用口碑良好的兌換店；亦應留意買賣虛擬資產的風險，如有懷疑應盡快向警方求助。

西區警區在今年7月至8月，兩個月內接獲80宗涉及假冒客服騙案的報案，較首兩季共接獲67宗報案大幅增加。（梁偉權攝）