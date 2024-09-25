童黨學校機舖招會員　逼人交$8000保護費　警破4團伙涉毆人勒索等

有童黨潛伏黃大仙區內學校及遊戲機中心等青少年熱門聚腳地，以威逼利誘手段招攬青少年加入三合會，並操縱他們參與不法活動，假如青少年不願就範，則會被毆打、禁錮和勒索。有見及此，警方展開「天徑」行動打擊區內青少年罪行，成功搗破4個犯罪集團，總共43人，涉及多宗罪行。警方又發現有受害人每星期向童黨交300至400元保護費，長達半年，總涉款約8000元。



行動中，警方檢獲現金、香煙等證物。（翁鈺輝攝）

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黃大仙警區刑事部督察莫嘉豪交代案情，指警方發現暑假期間，青少年罪行較同年其他月份有上升趨勢，黃大仙刑事部遂於7月19日至9月24日重點打擊區內的青少年罪行，成功搗破4個犯罪集團，總共拘捕37男6女，年齡介乎14至21歲，涉及「煽惑他人成為非法社團成員」、「自稱三合會成員」、「傷人」、收數引起「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「勒索」、「盜竊」及與毒品相關的罪行。

骨幹成員就讀區內學校 潛伏青少年聚腳地招新會員

警方留意到有三合會背景的童黨活躍區內，又潛伏在學校、不同青少年熱門聚腳地點，包括遊戲機中心、娛樂場所、籃球場，桌球中心等，以威逼利誘的方式接觸青少年，他們自稱是有勢力的三合會人士，並煽惑青少年加入成為會員。

一受害人半年交8000元保護費

有見及此，警方派員到上述地點搜集情報，經調查後鎖定了4個由青少年組成的犯罪團伙，其骨幹成員大部分就讀區內學校，部分骨幹成員會用威嚇手段，甚至毆打同學以收取保護費。警方發現其中一名受害人每星期要支付300至400元不等，長達超過半年，涉款總共8000元。

警方黃大仙警區刑事部督察莫嘉豪（中）、督察吳澤鉅（右）及香港遊樂場協會 「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕（左）。（翁鈺輝攝）

被招攬青少年拒絕犯案 會遭毆打、禁錮和勒索

警方發現有骨幹成員為加強勢力，會向青少年提供金錢及毒品，利誘他們成為成員，以擴大勢力，又利用青少年作犯案工具。骨幹成員會灌輸青少年尚未成年，無須負上刑責，藉此操縱青少年去盜竊、販運毒品及私煙、收數淋紅油、打鬥、洗黑錢和詐騙等。如被招攬的青少年拒絕，骨幹成員就會毆打、禁錮和勒索，威逼他們就範。警方最終拘捕骨幹成員，涉嫌「自稱三合會成員」、「煽惑他人成為非法社團成員」、「傷人」、「非法禁錮」和「藏有攻擊性武器」等罪行。經一連串行動，警方已成功瓦解4個由青少年組成的犯罪集團，並打擊區內的罪行。

警方一直密切留意與青少年相關的罪案趨勢，加強情報主導的執法行動，尤其是針對利用青少年犯案的不法份子。9月開學後，警方會主動到青少年流連的地方巡邏，推動不同持分者，協力為青少年建立正向、正面、正確的價值觀，加強守法意識，防止他們受不法份子滋擾，誤入歧途，呼籲各界可參閱警方推出的《青少年罪行誌．師長攻略》。

警方呼籲家長、教育人士和青少年，如身邊有人士正受到不良份子滋擾，應挺身而出舉報，避免更多人受害。警方重申對青少年罪行會繼續採取零容忍態度，將不法份子繩之於法，並強調即使未成年而干犯罪行，同樣要負上刑責。根據香港法例第 151 章社團條例，「自稱三合會成員」、「煽惑他人成為非法社團成員」等罪行，最高刑罰監禁3至5年不等，任何人切勿以身試法。

香港遊樂場協會 「新境界」社區支援服務計劃隊於2024年4月至8月，機構接觸到311宗青少年個案。（翁鈺輝攝）

香港遊樂場協會 「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕指，該機構一直在東九龍區為被捕青少年及家長提供支援服務，並會跟進由警方轉介的個案。2024年4月至8月，該機構接觸到311宗青少年個案，發現涉及嚴重罪行和童黨的個案增加。社工會即時介入和協助被捕青少年，為他們在接受調查、面對檢控及上法庭等司法程序時，紓緩壓力。機構亦會留意青少年就學、就業及家庭關係的情況，亦會透個家庭輔導或個案輔導，了解家庭管教關愛是否足夠。