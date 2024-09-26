拳毆老翁．前傳曝光｜老翁疑未打燈切線　黑衫男開車門理論被推開

昨日（25日）社交平台流傳一段打鬥影片，拍攝到兩名男司機在旺角亞皆老街馬路爭執，一名黑衫男連環拳毆老翁頭部，網民紛紛批評他「恰老人家」。但今日（26日）社交平台流傳打鬥片的前傳，原來老翁事前疑未打燈即切線閘車，黑衫男忿然開老翁車門理論，老翁亦推開黑衫男及率先揮拳。前傳片段曝光，網上輿論即轉風向，並非一面倒譴責黑衫男，不少人直指老翁駕駛態度有問題。



片段甫開始，黑衫男駕駛的白色Lexus七人車正沿亞皆老街中線行駛，而老翁駕駛的白色豐田七人車則在左一線行駛。

兩車駛到亞皆老街及染布房街交界時，豐田疑無打燈突然切入中線，令Lexus減速扭向快線閃避。

片段甫開始，可見黑衫男駕駛的白色Lexus私家車沿亞皆老街中線行駛，而老翁駕駛的白色豐田七人車則在左一線行駛。惟兩車駛到亞皆老街及染布房街交界時，豐田疑在沒打燈的情況下突然切入中線，令Lexus要即時減速閃避。但其後Lexus先扭右軚切入快線，繼而再扭左軚切入中線，疑想再閘回豐田，結果兩車一度並排停在中線。

其後豐田繼續往前駛，黑衫男下車趕上，打開豐田車門與老翁理論。老翁下車時，疑用雙手將黑衫車推開，雙方展開爭論；黑衫男右手似有動作，擊向老翁腹部，令其退後。老翁上前揮拳打黑衫男右邊面，對方回身用手掩面，並連環揮拳反擊，令他失平衝向後挨在白色七人車上。

前傳片段曝光後，網上輿論即有所轉變，再不一面倒譴責黑衫男。不少網民認為真相終於水落石出，批評老翁駕駛態度有問題，而且是先動手者，並非無辜被打；也有網民堅持黑衫男主動打開車門是不合理；有人則認為雙方情緒暴躁，均不宜在馬路駕駛。

黑衫男連環揮拳毆打老翁頭部 老翁失平衝向後挨在七人車上