兩內地賊三度來港踩線　連竊新界6村屋掠$70萬　肆虐兩個月終落網

警方於中秋節期間進行反爆竊行動，偵破6宗新界北村屋爆竊案。今年7月至9月期間，兩名內地廣東男子持雙程證，曾三次一同訪港，並到大埔、天水圍、元朗等區的村屋單位「踩線」。



賊人每次犯案均為晚飯至凌晨時間，等待目標單位戶主離開寓所，便會撬開門窗，入屋爆竊。6宗案件合共損失金額70萬，最高一宗損失18萬。警方於周二（24日）在落馬洲口岸，在兩賊離境時將他們逮捕。案件明日 （27日）於粉嶺裁判法院提堂。

警方偵破6宗分別發生在大埔，天水圍及元朗區的爆竊案，涉及財物總值大約港幣70萬元。（羅日昇攝）

賊人晚上至凌晨犯案 伺機等待戶主離開便撬門入屋

過去3個月，新界北刑事部留意村屋爆竊案件在區內有上升趨勢。探員經過深入調查後，成功鎖定兩名涉案內地男子，兩人持雙程證於7月至9月，曾經三次一同進入香港，並針對村屋單位進行「踩線」尋找目標單位。

賊人每次犯案時間，通常為晚飯至凌晨時間，會等待目標單位戶主離開寓所，賊人便會撬開門窗，進入屋內進行爆竊。賊人更會於犯案前改變裝束，企圖增加警方執法難度。警方相信，兩名被捕男子牽涉新界北6宗村屋爆竊案，案中失物包括現金、首飾金器，金額涉及70萬元，最高一宗損失18萬元。

兩廣東賊持雙程證入境3次 犯案6次終在關口離港時被捕

警方新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙指，至前日（24日），警方得知兩賊於元朗及天水圍區，再干犯兩宗爆竊案，於是即晚展開拘捕行動。並於兩名男子打算從落馬洲口岸離開香港時，將他們拘捕。

警方檢獲賊人犯案時穿着衣物，以及起回價值25萬元部份失物。其中一名賊人更將爆竊所得來現金首飾，收藏於鞋墊內，圖掩人耳目。案件仍然調查中，警方稍後將暫控兩名持雙程證中國籍男子，分別27歲及42歲各一項爆竊罪，並於明日 （27日）於粉嶺裁判法院提堂。據悉，兩名被捕男子來自廣東省。

新界北總區於9月中旬中秋節假期期間，展開代號「帝聯」的大型反爆竊行動。（羅日昇攝）

反爆竊行動陸空巡查 出動無人機直升機 巡叢林設路障

另外，新界北總區於9月中旬中秋節假期期間，展開代號「帝聯」的大型反爆竊行動。行動由刑事部協調統籌，再聯同新界北行動部，交通部、以及大埔元朗屯門邊界警區，展開跨部門聯合行動、飛行服務隊作出高姿態陸空巡查。

新界北移鋒隊利用無人機，搜索險要地形以及偏僻山嶺；快速應變部隊在叢林加強巡邏，搜查疑犯匿藏地方，機動部隊亦加強市區及鄉郊地方巡邏；交通部以及四個警區，在高危時段設置路障，截查可疑人士及車輛；飛行服務隊派出直升機聯同警方進行高空巡邏及搜索，務求做到多角度執法及防止罪行，保障市民生命財產。

警方新界北總區情報組總督察張楚健（左）及重案組第二隊總督察羅禮謙（右）交代案件。（羅日昇攝）

警籲市民加強家居保安 裝窗花天眼警報感應器

警方偵破的6宗爆竊案件，均發生在防盜設施較少的村屋，位處於人煙稀少、保安相對不嚴密地區。警方指，爆竊匪徒取易不取難，通常向低設防單位「埋手」，例如沒有安裝窗花的低層單位。又呼籲市民務必加強家居保安設施，增設窗花及鎖頭，外出時亦應緊記鎖好門，考慮在家中安裝閉路電視，或有警報功能感應器，以作震懾匪徒作用。市民亦要盡量避免將大量現金、名貴物品收藏在家中，以免被匪徒有機可乘。

警方重申，入屋犯法為嚴重的罪行，根據香港法例210章《盗竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰為監禁14年。而嚴重入屋犯法，更可判處終身監禁。