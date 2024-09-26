珍惜生命｜汀九橋私家車停路肩 司機不知所終 人員海陸空搜索
撰文：陳傲淇
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汀九橋懷疑發生跳橋案。今（26日）晚約7時19分，警方接獲多人報案，指一輛黑色豐田私家車，停泊在橋面往青衣方向路肩，司機卻不知所終，懷疑有人跳橋。人員趕抵發現一輛沒有熄匙的私家車，並在車內檢獲遺書，同時尋獲一張屬於一名姓梁（47歲）男子的身份證。
警方翻看閉路電視片段後，發現傍晚約6時45分，一名男子從橋上墮下。警方其後成功聯絡車主，得知車主借車輛予朋友駕駛。水警、消防蛙人、海事處人員及政府飛行服務隊直升機，正海陸空搜索。案件列作「企圖自殺」處理。
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