荃灣男子持𠝹刀企圖打劫的士司機　事敗逃去翌日落網

荃灣發生企圖行劫案。周二（24日）凌晨約3時，一名男子扮客登上一輛的士，期間從後以𠝹刀指嚇司機並聲稱打劫。司機反抗受傷，而該男子事敗逃去無蹤。警方翌日（25日）拘捕涉案男子，他被暫控一項企圖行劫罪，於今日（27日）早上在西九龍裁判法院提堂。



警方於周二（24日）凌晨約3時，接獲一名65歲姓周男的士司機報案，指在荃灣三棟屋二坡圳路接載一名假扮乘客的男子前往荃灣石圍角邨。在到達時，該名男乘客在後乘客位以𠝹刀從後指嚇男司機頸部及聲稱打劫，司機在反抗時右手手指受傷。男乘客其後逃去。男司機自行到醫院接受治理。案件中沒有損失。

荃灣警區重案組人員經深入調查及翻查閉路電視片段後，迅速鎖定涉事男乘客身份，並於翌日（25日）下午在荃灣區拘捕該名42歲姓徐本地男子，涉嫌「企圖行劫」，並檢獲一把16厘米長的𠝹刀與及其犯案時身穿的衣物。經進一步調查後，他被暫控一項企圖行劫罪，於今日（27日）早上在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲市民，行劫罪是嚴重罪行，跟據香港法例《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁，切勿以身試法。警方亦想提醒巿民，如果不幸遇上劫案，應該保持冷靜，在安全情況下盡早報警求助。