機場三跑再爆欠薪風波　四判遭中止合約　數十工人追逾千萬元薪金

機場三跑工程又爆欠薪風波。負責隧道內工程項目的「四判」，疑遭三判突然中止合約及拖欠工程費逾千萬元，以致無法向60名工人發薪。今日（4日）早上10時，四判代表與數十名工人到機場海天客運碼頭附近拉橫額追薪，直指涉事三判中止合約有商業詐騙之嫌，並希望機管局介入。



遭欠薪的工人，工種包括釘板、紥鐵和渠務等。（翁鈺輝攝）

「四判」代表李先生向《香港01》表示，今年2月尾開始承接三判「德恒建築發展有限公司」在機場三跑內的隧道工程，主要負責泥井、築路、渠務等項目，工人工種則包括釘板、紥鐵和渠務等。

李先生續說，工人於今年2月及3月起開工，但三判一直拖延簽署工程合約，亦一直拖欠部分帳項；同時因工程延誤要增加人手，支出越來越大。直至8月份，三判終正式簽署工程合約，而李先生亦一直向三判追討尚未繳付的款項。惟至上月27日，「德恒」突然中止合約，即時切斷工人的入閘卡，令他們無法再進入地盤，而且亦不肯繳清欠款，李先生質疑對方「有部署、密謀，是商業合約的詐騙」，已報警處理。

李指，現時被三判拖欠約1,200至1,300萬元，包括60名工人3個月薪金及工程費用。他們上月底曾報警求助，但情況沒有獲處理，其間工人亦與三判新聘的工人發生衝突。

工人在場拉橫額追薪。（翁鈺輝攝）

工人掛橫額指被詐騙。（翁鈺輝攝）

上月底工人突被解僱曾示威 與三判新聘工人爆突衝突

上月27日早上，當時一批四判工人如常到三跑地盤開工，但「打卡」時無法進入，得知已被三判解僱，職位由新一批工人取代。數十名工人不忿，遂在地盤外拉橫額抗議，但新一批工人曾阻止他們示威，雙方爆發衝突互相推撞，有人疑想用鐵錘施襲，幸被制止。