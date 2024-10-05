有片｜再有人紅旗下落水遇溺　救生員速救　片主：最有效救生團隊

又有人在沙灘懸掛紅旗時落水游泳，結果差點遇溺，要靠救生員拯救。昨日（4日）社交平台「小紅書」流傳一段近4分鐘的救人片段，拍攝到救生員極速救人的過程，片主更稱讚是「最有效的救生團隊」。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向石澳泳灘人員查詢，相信事件是發生在周四（3日）；又指近日實在發生太多同類事件，他再次呼籲市民聽從救生員呼籲，注意個人安全。



多名救生員帶同救生浮標游向男生身邊，並將他團團圍住，岸邊的救生員則準備拉繩救人。

片段由小紅書用戶「北京大漢堡」上傳，拍攝到石澳泳灘有一名十多歲男生在水中載浮載沉，懷疑遇溺，多名救生員見狀帶同救生浮標馬上游向男生身邊，岸邊的救生員則拉繩準備救人。當幾名救生員游到男生身邊後，立即將他團團圍著，為他套上救生浮標及保持他的頭部在水上，未幾已將男生救回岸邊。男生上岸後，一度坐在沙灘上，然後由兩名救生員攙扶上車帶走檢查。

上傳者稱讚：最有效的救生團隊

上傳者形容救生員行動迅速，「幾秒的功夫若干救生員極速跳入水裏……從發現到撈到人也不到一分鐘」，又稱讚是「最有效的救生團隊」。上傳者續指，沙灘每隔若干分鐘就會以粵語、國語和英語廣播，提醒已懸掛紅旗，呼籲市民切勿下水。

男生由兩名救生員攙扶上車帶走檢查。

本周發生多宗泳客在紅旗期間落水遇險事件

翻查資料，周四（3日）上午10時20分，康文署已宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的長洲東灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。

其實本周已發生多宗泳客在泳灘懸掛紅旗時落水遇險的事件：周二（1日）及周三（2日）有兩男分別在大浪灣滑浪和石澳泳灘游泳險遇溺；港九拯溺員工會發言人胡啟榮亦指，周三石澳泳灘和大浪灣泳灘分別接獲8宗及4宗救助個案。

康文署指，根據香港法例第132E章 《泳灘規例》第11(1)條。市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2,000及監禁14天。