影片直擊｜愉景灣驚現巨蟒獵殺赤麂一幕　外籍漢驚呼：Crazy！

愉景灣驚現巨型蟒蛇,疑殺死一隻赤麂!今午(7日)有網民在facebook上載影片及照片,指愉景灣附近出現蟒蛇,更稱「愉景灣隻黃麖,被大蟒蛇搞掂咗,太慘了」。



愉景灣一條巨型蟒蛇咬住一隻已無氣息的赤麂。(東涌friends club fb/Chung Tang)

從該網民上載的影片見到,一隻相信是赤麂的動物,倒臥在草叢中,其左後腿有大片傷口,身體僵硬,已毫無反應;一條大蟒蛇正咬住赤麂的頭部,並嘗試將其拖行。片中傳來疑是外籍人士驚叫聲,目睹該情況後不禁說:「Look at this! A massive snake! It's dragging a deer!(看看這個!一條大蛇!牠正在拖着一隻「鹿」!)」,又指估計該蛇長達10呎,形容眼前景象「Crazy(瘋狂)!」。

愉景灣一條巨型蟒蛇咬住一隻已無氣息的赤麂,赤麂左後腿有大片傷口。(東涌friends club fb/Chung Tang)

多名網民對出現如此大條的蟒蛇感到驚訝,形容是「可怕」,甚至有人建議「斬左條蛇啦,留着害人」;但亦有人指出,這只是「弱肉強食,物競天擇」。

愉景灣驚現巨型蟒蛇。(東涌friends club fb/Chung Tang)

上載蟒蛇咬赤麂的網民亦上載另一張照片,見到有警察接報到場,一名相信是蛇王的男子,將大蟒蛇托在肩上,準備將牠送入袋內。從照片可見,該條蛇身長比成年男子身高更長。不過,《香港01》聯絡到相中外籍蛇王William Sargent,他表示該條蛇與片中蟒蛇並非同一條蛇;照片中他托起的大蟒蛇,是數日前在愉景灣發現,但該蛇沒有獵殺赤麂。

至於影片中咬住赤麂的蟒蛇,William指是由另一行山人士,於9月26日在愉景灣拍攝到,但他沒有就事件收到警方聯絡,故他亦不知蟒蛇的下落。