影片直擊｜愉景灣驚現巨蟒獵殺赤麂一幕　外籍漢驚呼：Crazy！

愉景灣驚現巨型蟒蛇，疑殺死一隻赤麂！今午（7日）有網民在facebook上載影片及照片，指愉景灣附近出現蟒蛇，更稱「愉景灣隻黃麖，被大蟒蛇搞掂咗，太慘了」。



愉景灣一條巨型蟒蛇咬住一隻已無氣息的赤麂。（東涌friends club fb/Chung Tang）

從該網民上載的影片見到，一隻相信是赤麂的動物，倒臥在草叢中，其左後腿有大片傷口，身體僵硬，已毫無反應；一條大蟒蛇正咬住赤麂的頭部，並嘗試將其拖行。片中傳來疑是外籍人士驚叫聲，目睹該情況後不禁說：「Look at this! A massive snake! It's dragging a deer!（看看這個！一條大蛇！牠正在拖着一隻「鹿」！）」，又指估計該蛇長達10呎，形容眼前景象「Crazy（瘋狂）!」。

愉景灣一條巨型蟒蛇咬住一隻已無氣息的赤麂，赤麂左後腿有大片傷口。（東涌friends club fb/Chung Tang）

多名網民對出現如此大條的蟒蛇感到驚訝，形容是「可怕」，甚至有人建議「斬左條蛇啦，留着害人」；但亦有人指出，這只是「弱肉強食，物競天擇」。

愉景灣驚現巨型蟒蛇。（東涌friends club fb/Chung Tang）

上載蟒蛇咬赤麂的網民亦上載另一張照片，見到有警察接報到場，一名相信是蛇王的男子，將大蟒蛇托在肩上，準備將牠送入袋內。從照片可見，該條蛇身長比成年男子身高更長。不過，《香港01》聯絡到相中外籍蛇王William Sargent，他表示該條蛇與片中蟒蛇並非同一條蛇；照片中他托起的大蟒蛇，是數日前在愉景灣發現，但該蛇沒有獵殺赤麂。

至於影片中咬住赤麂的蟒蛇，William指是由另一行山人士，於9月26日在愉景灣拍攝到，但他沒有就事件收到警方聯絡，故他亦不知蟒蛇的下落。