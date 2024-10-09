愉景灣外籍女狗主尋失散愛犬　惹騙徒打主意　欲以P圖蒙混呃錢

大嶼山愉景灣一名外籍女狗主上月底在梅窩行山期間，其飼養的狗女Nina走失。女狗主心急如焚，連日來四出找尋及張貼街招，希望有巿民提供消息盡快尋回愛犬；不料卻遇上騙徒，以「P圖」聲稱尋獲Nina向她索款。幸女狗主機警沒有上當，並將事件放上網，好讓其他網民當心此騙徒，她表示稍後會報警處理。



狗主貼街招尋狗。（網上截圖）

《香港01》聯絡上狗主Maggie，她正在愉景灣一帶繼續尋狗，相當憂心。她指，上月29日早上9時半左右，她與Nina行山時，Nina在愉景灣及梅窩行山路段走失。Nina是雌性，19公斤，身上繫有一條粉紅色狗帶，並植有晶片。

Maggie連日來四出找尋，又張貼附有Nina相片的街招尋狗。不過近日她收到Whatsapp短訊，對方聲稱找到Nina，並傳來一張Nina的相片。Maggie追問對方位置，表示會趕往相認。惟對方沒有回答問題，只發出一個錢袋的圖像，意思是向她索款；Maggie回應願意支付3萬元，但其後發現圖片非常可疑，相信對方用電腦軟件「P圖」，並沒上當。

騙徒向女狗主索款。（網上截圖）

Maggie隨後在社交群組發帖公開事件，而疑似騙徒拍攝的Nina，竟與尋狗街招的圖片幾乎一模一樣，只是影子與身形有異，整體顯得相當粗製濫造。有網民留言：「都P得幾差，光線完全唔對」。

Nina已經走失了10日，至今沒有消息。反而收到騙徒信息，Maggie相信照片是偽造，稍後將會報警處理。