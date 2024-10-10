有片｜落馬洲兩男巴士互毆打甩牙　鉸剪腳大戰撩陰手　同受傷被捕

落馬洲有巴士乘客互毆！兩名男子昨晚（9日）疑因排隊問題，在B1九巴上大打出手，「激戰」片段在網上瘋傳。片中可見兩人扭打倒地，其中一名黑衫漢扯髮、箍頸、鉸剪腳並用；另一名處於下風的格仔恤衫男，則伺機偷位撩陰、偷桃雙管齊下，結果遭對方連環伸腳踢頭，後腦着地。其他乘客好言相勸：「算數啦，大家都趕住返屋企，好冇呀？」據了解，二人兩敗俱傷，一同被捕，其中一人更被打甩牙。



黑衫漢將格仔恤衫男壓向扶手欄。（網上影片截圖）

相關片段共長約1分32秒，可見巴士駛至下灣漁民新村附近，兩名男子在巴士車頭上客位扭打，個人物品四散一地。其中黑衫漢將格仔恤衫男壓向扶手欄，恤衫男無力招架，頻呼：「打劫呀！打劫呀！佢搶我信用卡銀行卡！報警、報警唔該！」當時車上已有多名乘客，議論紛紛。

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其後可見，兩人大打出手，在車廂地面上扭作一團，黑衫漢兩隻鞋飛脫，赤腳「鉸剪腳」鉗住恤衫男，又緊扯對方短髮；一名女子勸阻無果，反被黑衫男喝罵。恤衫男無法動彈，不斷掙扎，又捉住扶手欄借力，糾纏間兩人一度半站起，黑衫漢又隨即箍頸，兩人又再雙雙倒地。有乘客見一發不可收拾，好言相勸：「算數啦，大家都趕住返屋企，好冇呀？」

惟雙方並未停火，黑衫漢站起圖「泰山壓頂」，一直被壓住而處於下風的恤衫男，伺機使出「撩陰手」，再猴子偷桃抓向黑衫男的私處。黑衫漢立即轉身跌坐地上，怒極連環伸腳狂踢恤衫男頭部至少4次，其中一腳更正中臉龐，後腦撞落車廂地面；恤衫男受重擊後，登時雙手掩頭。有女乘客高聲喝止：「喂拉開佢啦！佢老婆呢？報警啦，累死人喇！」黑衫漢其後爆粗，再被人半推半就拉出車外；恤衫男則跪於地上，狀甚痛苦。

恤衫男不斷掙扎，又捉住扶手欄借力，糾纏間兩人一度半站起，黑衫漢又隨即箍頸。（網上影片截圖）

警方表示，昨晚約9時23分接獲一名巴士車長報案，指駕車駛至落馬洲路附近時，兩名男乘客疑因排隊問題爭執打鬥。人員接報趕抵，尋獲兩名分別姓陳（59歲）及姓鍾（54歲）男子，陳男頸部受傷、鍾男則耳傷及一隻牙甩脫，兩人同被送往北區醫院治理，事後同涉「公眾地方打鬥」被捕，交由邊界警區刑事調查隊跟進。