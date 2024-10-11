警搗大角咀住宅毒品儲存分銷倉　拘3人檢多種毒品值$320萬

警方搗破一個由販毒集團營運、設於在大角咀住宅單位的毒品儲存分銷中心，並檢獲大量不同類型毒品，包括可卡因、冰毒、俗稱「太空油」的依托咪酯、搖頭丸及大麻花，市值港幣320萬元。



警方相信，集團準備分拆毒品成細包裝在西九龍區銷售，行動已成功堵截該批毒品流入市場。行動中拘捕3名販毒集團成員，其中一人已被控以「販運危險藥物」罪，明日（12日）於觀塘裁判法院提堂。



警方檢獲大量不同類型毒品，包括可卡因、冰毒、「太空油」、搖頭丸及大麻花，市值港幣320萬元。（鄧海興攝）

+ 1

警方東九龍總區較早前發現，一個販毒集團於大角咀住宅單位設立毒品儲存分銷中心，準備包裝不同類型毒品，以化整為零方式，分拆成細包裝在西九龍區銷售。

東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮表示，警方經過調查後於昨日（10日）採取行動，拘捕販毒集團3名成員，並在被捕人及涉案單位，檢獲大量已包裝及未包裝的毒品，包括3.9公斤懷疑可卡因、290克懷疑冰毒、1.2公斤懷疑第一部毒藥「依托咪酯」（俗稱「太空油」）、70多粒懷疑搖頭丸、390克懷疑大麻花，以及幾十支含有四氫大麻酚（俗稱THC）的香煙，毒品總值約港幣320萬元。警方相信，行動成功堵截該批毒品流入本地市場，警方將繼續調查毒品來源，其他涉案販毒集團成員。

弓兩男一女被捕人年齡介乎22至30歲，分別報稱無業、任職司機及銷售員，涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一類毒藥」罪的成員。其中一名被捕男子將會被落案起訴，明日（12日）於觀塘裁判法院提堂。其餘兩名被捕人正被警方扣留調查。

警方東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮交代案件。（鄧海興攝）

警方指出，販運危險藥物最為嚴重罪行，一經定罪，可被罰款500萬元及終身監禁。以本案為例，販運3.5公斤可卡因，法庭量刑起點為23至26年監禁；販運290克冰毒，法庭量刑起點為11年至15年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。