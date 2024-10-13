屯門男涉公園誘玩「包剪揼」非禮6歲女童　多人窮追50米合力擒人

屯門發生涉及幼童的非禮案。今（13日）午5時15分，警方接獲途人報案，指發現一名男子在青河坊附近一公園遊樂場，懷疑非禮一名6歲女童；途人將該男子截停及報案。人員接報趕抵，拘捕一名姓黃（39歲）男子，他涉嫌「非禮」，正被扣查；案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。



消息稱，黃男與女童並不相識。事發時， 女童由母親帶往上址公園遊樂場玩耍，惟母親同時忙於照顧另外兩名幼童，女童遂獨自玩樂。適時黃男趨前，向女童提議一同玩「包剪揼」，卻被其他街坊發現他接觸女童的身體，喝止下有人拔足而逃，終被街坊截獲。

大批警員在利寶商場調查。（真.屯門友 Facebook/ Hong Lau）

從現場圖片可見，多名警員在上址附近利寶商場調查，大批途人駐足圍觀。有網民表示，「置樂公園摸細路女，成班人追到利寶捉到條友！」

利寶商場一間小食店的職員指，事發時突聞途人大叫「非禮」，隨即有4至5人從附近青山兒童遊樂場方向狂奔而至；追截約50米至商場入口處時，一名男子便被擒獲倒地。追截人士當中，懷疑包括女童父母，情緒十分激動，當中有人直斥：「𡃁妹都搞！」

該職員指，疑犯被截獲後不斷求情，要求讓他站起，又承諾以後不會再犯，期間引來30至40名途人圍觀。約10分鐘後，警員趕抵拘捕疑犯，鎖上手銬帶離現場。

目擊者指，事發時多人從青山兒童遊樂場方向追截而至。（王譯揚攝）