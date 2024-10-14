屯門6歲女被非禮｜街坊睹疑犯30秒內犯案急喝止　籲多留意身邊事

屯門青山兒童遊樂場昨日（13日）發生6歲女童非禮案，39歲男子以玩「包剪揼」引誘女童，其間曾接觸女童的身體，被街坊發現及喝止，男子及後遭多名熱心市民追截及制服。



一名女網民今日於社交平台發文，指目擊事件經過，當時該男子帶着年約6歲女童到公園圍欄後方，面對面玩了一次包剪揼後，男子即對女童作出非禮行為，整個過程僅約30秒，網民「即刻喝住佢，個男人即跑，好多街坊幫手先㩒（撳）低到個男人」，然後報警求助。她對於有人在眾目睽睽下，於人來人往的公園犯案感到震驚，並提醒家長要多加警惕，教育子女遇事要高呼求助，同時呼籲大家多留意身邊事。不少網民留言道謝，「多謝你嘅挺身而出」，並同意須時刻留意子女。



大批警員在利寶商場調查。（真.屯門友 Facebook/ Hong Lau）

該名女網民今日（14日）在社交平台Facebook群組「真.屯門友」發文講述事件經過，指昨午5時許，她陪女兒在公園玩樂期間，目擊男疑犯帶同女童走到圍欄後方，兩人只玩了一次包剪揼，男子便對女童有所動作，她見狀大驚，立即喝止，男子聞聲拔足狂奔，網民聯同丈夫及多名街坊尾隨追截，最終成功將該男子制服。「我本能反應，知道一定要捉住佢，因為今次捉唔到，一定有下一個受害者」。

女網民指出，女童家人事發時亦在附近，但要同時照顧3名子女，「媽咪都喺附近湊住BB」。而由疑犯帶女童走至欄後方，然後犯案，過程僅30秒。網民擔心若當時沒及時制止，後果堪虞，提醒家長切勿鬆懈，「我出呢個po（帖文），真係想警示咁多位家長，唔好太放心就咁放小朋友係公園！同埋真係教佢地有咩事要大叫！即使呢個公園人來人往！好多人！呢件事都依然生！」同時呼籲「請大家多留意身邊事！」。

不少網民均對事件感震驚，難以相信「光天化日喺公園咁多人嘅地方都可以發生啲咁嘅事，真心希望每一個家長都要留心自己嘅小朋友」，並向喝止疑犯的女網民道謝，「多謝你嘅挺身而出」、「好彩有你見到！」、「好恐怖，多謝你見義勇為」。

目擊者指，事發時多人從青山兒童遊樂場方向追截而至。（王譯揚攝）

事發於昨（13日）午5時15分，警方接獲途人報案，指發現一名男子在青河坊附近一公園遊樂場，懷疑非禮一名6歲女童；途人將該男子截停及報案。人員接報趕抵，拘捕一名姓黃（39歲）男子，他涉嫌「非禮」，正被扣查；案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。

消息稱，黃男與女童並不相識。事發時， 女童由母親帶往上址公園遊樂場玩耍，惟母親同時忙於照顧另外兩名幼童，女童遂獨自玩樂。適時黃男趨前，向女童提議一同玩「包剪揼」，卻被其他街坊發現他接觸女童的身體，喝止下有人拔足而逃，終被街坊截獲。