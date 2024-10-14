油麻地漢駕電動滑板車載童穿梭惹議　警主動調查拘69歲男涉五宗罪

網上日前流傳車cam片段，可見一名男子孭著書包駕駛電動滑板車，載着一名身穿校服的小童，在油麻地馬路上風馳電掣，更在途人過馬路期間穿插，惹來網民抨擊。警方今日（14日）表示， 非常重視案件並主動調查，今早在油麻地廣東道拘捕一名69歲本地男子，他涉「無牌駕駛」等五宗罪被捕，獲准保釋候查。



一名男子背著書包駕駛一輛電動滑板車，身前載著一名身穿校服的小童。（YouTube 車CAM特警片段截圖）

警方表示，留意到網上片段，顯示一名男子駕駛一輛懷疑電動滑板車，載着一名女童在油麻地新填地街行駛，並涉嫌違反交通標誌駛入窩打老道。

警方非常重視案件，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動展開深入調查，今日上午約7時40分，在油麻地廣東道拘捕一名69歲本地男子，他涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」，已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。警方呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。

相關車cam片段可見，周三（9日）下午3時許，涉案男子孭着書包駕駛電動滑板車，載着一名身穿校服的小童，兩人一車在油麻地馬路上風馳電掣，無視路面交通狀況，又在途人過馬路期間穿插，在車水馬龍的窩打老道與新填地街的十字路口，高速右轉，最後逆線轉入上海街。有網民指男子為慣犯，每日都接載小童經過以上路段，直斥行為不要得，對路面使用者構成危險。片中目擊者更批評相關行為「教壞細路‥‥‥好危險啊！」

今年5月，一名女子涉駕電動單車載着兩名小童，在上水清曉路行人路上行駛，涉7宗罪被捕。（警方提供）

多次有人駕電動工具接載小童 涉多宗罪名被捕

過往亦曾經發生有家長用電動單車載小童上學，最終被警方以涉嫌多宗罪拘捕。今年5月中旬，網上流傳一張相片，一名女子駕駛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛。警方其後以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」等7罪，拘捕涉事女子。

同月，另一女子涉在天水圍天瑞路駕電動單車接載3名幼童及多袋物品，在馬路穿梭，同樣被捕，除涉及上述7項罪名外，同時涉嫌「危險駕駛」。

▼5月女子天水圍駕電動單車接載3童穿梭馬路▼



警方檢獲涉案懷疑電動單車。（警方提供）

電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

警方早前已指出，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。