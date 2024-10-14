新油麻地貨物裝卸區三級火｜消防：貨櫃有倒塌風險　要抽海水救火

新油麻地貨物裝卸區今日（14日）發生三級大火，火勢十分猛烈，至今晚近深夜時分仍未完全救熄，幸無釀傷亡。消防今晚交代火警詳情時指，火場涉及約10個貨櫃，最高達3層高，有倒塌風險。人員須以無人機協助尋找火源，並動用多個街井取水，因最遠的街井離火場超過400米，亦要調動消防船直接抽海水救火。消防現階段會集中將貨櫃降溫，安全情況下打開貨櫃入內檢查。



消防處消防區長（九龍南）賴家恒交代火警詳情時表示，今午5時06分接報，油麻地海輝道貨物裝卸區發生火警，人員於5分鐘後到場，為避免火勢波及鄰近躉船，在下午6時將火警升成三級，正動用6條喉、6隊煙帽隊、一座水塔及兩座消火輪水炮灌救。消防亦正動用兩架無人機協助，其中一架負責高空照明，另一架負責高空勘察、尋找火源。

人員在現場要動用逾3個水源（街井）取水，最遠一個離火場逾400米，故開喉有一定困難。由於希望獲得更多穩定水源，故調動消防船到附近岸邊直接抽海水救援。

現場火勢十分猛烈，黑煙直沖半空。（左朗星攝）

火場面積約20乘20米，涉及約10個貨櫃，最高達3層高；空地則有一些回收物料，包括金屬、木材及膠製品，幸未發現有任何危險品。消防經初步評估，相信火場灌救過程中，貨櫃可能有倒塌風險，故另外動用一部滅火機械人，以更安全地接近火場，直接灌救。火警在晚上8時03分被包圍，滅火行動仍在進行。未來消防會集中將火櫃降溫，稍後安全情況下會打開貨櫃入內灌救。

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火警發生於今（14日）午約5時06分，據報上址有卡板及貨櫃起火，火勢猛烈，並傳出爆炸聲。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，惟火勢其後波及躉船，面積達20米乘20米。消防於傍晚6時將火警升為三級，並加派滅火輪水炮救援，亦增至動用3條喉及3隊煙帽隊撲救，火勢於晚上8時03分受到包圍。

現場圖片可見，起火位置烈焰沖天，黑煙直衝半空，離遠多區清晰可見。消防處發出呼籲，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

現場火勢十分猛烈。（左朗星攝）

現場火光熊熊，消防忙於撲救。（羅日昇攝）

新油麻地貨物裝卸區發生大火，烈焰沖天。（左朗星攝）

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現場火勢十分猛烈，黑煙直沖半空。（讀者提供）

現場火勢十分猛烈，黑煙直衝半空。（讀者提供）

起火位置濃煙直沖半空，離遠清晰可見。（讀者莊先生提供影片截圖）

起火位置烈焰沖天，黑煙直沖半空。（讀者提供）