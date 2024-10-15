新油麻地貨物裝卸區三級火｜焚燒逾14小時　今早救熄　無人受傷

新油麻地貨物裝卸區於昨日（14日）下午發生三級大火，火勢一度猛烈，焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。



現場所見，火勢大致被救熄，多個貨櫃的內外有燒過的痕跡，消防繼續射水降溫，以防死火復燃。而裝卸區外貨車大排長龍，無法取貨及卸貨。

大火焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。(翁鈺輝攝)

消防員曾動用兩座滅火輪水炮、6條喉及6隊煙帽隊灌救；火警中暫未接獲受傷報告。

火警發生於昨日下午5時06分，並於下午6時升為三級；至晚上8時03分受到包圍，今日（15日）凌晨3時11分受到控制，最終於早上7時17分大致被救熄。

消防曾動用水炮滅火機械人協助救援。(翁鈺輝攝)

大火焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。(翁鈺輝攝)

大火焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。(翁鈺輝攝)

大火焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。(翁鈺輝攝)

大火焚燒超過14小時，於今日（15日）早上7時17分大致被救熄。(翁鈺輝攝)

多個貨櫃的內外有燒過的痕跡。(翁鈺輝攝)

多個貨櫃的內外有燒過的痕跡。(翁鈺輝攝)

多個貨櫃的內外有燒過的痕跡。(翁鈺輝攝)

多個貨櫃的內外有燒過的痕跡。(翁鈺輝攝)

多個貨櫃的內外有燒過的痕跡。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

消防正射水降溫，以防死火復燃。(翁鈺輝攝)

卸裝卸區外貨車大排長龍，無法取貨及卸貨。(翁鈺輝攝)

火警焚燒逾14小時被救熄。（左朗星攝）

消防處較早時交代火警詳情指，火場涉及約10個貨櫃，最高達3層高，有倒塌風險，須以無人機協助尋找火源，並動用多個街井取水，其中最遠的街井離火場超過400米，亦要消防船直接抽海水救火。

起火位置烈焰沖天，黑煙直沖半空。（讀者提供）

據了解，消防用起重機將涉事貨櫃挨個吊落地面、逐個打開檢查，以防有零星之火未熄。同時不斷向火場射水降溫。

火警發生於昨日（14日）下午，有卡板及貨櫃首先起火，火勢猛烈，並傳出爆炸聲。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，惟火勢其後波及躉船，面積達20米乘20米。消防於傍晚將火警升為三級，並加派滅火輪水炮救援，亦增至動用3條喉及3隊煙帽隊撲救。

新油麻地貨物裝卸區發生大火，烈焰沖天。（左朗星攝）

現場火勢十分猛烈。（左朗星攝）

現場火光熊熊，消防忙於撲救。（羅日昇攝）