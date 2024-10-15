嘉諾撒聖瑪利書院偷拍｜教育局：如證嚴重違法會取消教師註冊資格

位於尖沙咀柯士甸道的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院，早前揭發偷拍事件，校內一洗手間發現隱藏攝錄鏡頭，校方就事件報警，涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。消息稱，鏡頭拍到兩名女學生，警方事後拘捕一名男教師。



教育局今日（15日）回覆《香港01》查詢表示，非常關注事件，如教師被證實違反專業操守或違法，就嚴重個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。



嘉諾撒聖瑪利書院向家長發通告，指有廁所疑被偷裝鏡頭，一名職員已停職。（左朗星攝）

教育局稱，非常關注有關事件，在接獲校方通報後立即督促學校嚴肅跟進。學校已就事件報警，並向家長及學生交代，以及為有需要的學生提供輔導和支援。警方現正調查事件。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見和協助。

嘉諾撒聖瑪利書院向家長發通告，指有廁所疑被偷裝鏡頭，一名職員已停職。（左朗星攝）

局方強調，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人成為教師。

如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後，詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。

嘉諾撒聖瑪利書院發出通告，指上周一（7日）在校舍建築St. Magdalene Building的洗手間內，發現一個隱藏攝錄鏡頭。校方將事件及將該設備一同交予警方調查，並向校董會及教育局匯報。一名涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。學校亦已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、學校社工及教師為有需要的學生提供情緒支援，協助他們消除疑慮和紓緩情緒。

消息稱，事發於10月7日下午4時許，有清潔工人在涉事洗手間門口暗角位置，發現一個微型鏡頭，於是通知校方，並發現有兩名女學生被拍到，遂立即報警。警方拘捕一名男子。據了解，被捕男子為該校教師。