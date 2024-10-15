荃灣龜場爆竊｜二級瀕危「箱龜」受驚會變身　專家解構命名與身價

荃灣隆盛工廠大廈一間箱龜繁殖場，今早（15日）慘遭3名竊賊光顧，3分鐘偷走50隻屬二級瀕危物種的東箱龜及墨西哥箱龜，總值達500萬元。負責人指，他繁殖「精品龜」，基因與花紋與市面上的不同，每隻平均值10多萬元。香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊表示，學術上沒有「精品龜」一詞，不排除為商業手法之用，一般來說，箱龜身價由數千元至數萬元不等，其花紋斑爛獨特，過往亦曾成為走私份子的目標。



被偷走的東箱龜，花紋斑爛奪目。（繁殖場負責人陳先生提供）

楊翠珊稱，「箱龜」是三大龜種的其中之一，屬於二級瀕危物種；東部箱龜來自美國東部；而墨西哥箱龜，顧名思義，來自墨西哥，兩者大同小異。相對「陸龜」及「水龜」而言，箱龜價格較高，一般介乎4位數至5位數左右，需視乎顏色及花紋而定。「箱龜」原稱「閉殼龜」，全因受驚時會合起龜甲，手腳縮起變成密封龜殼，「成個盒咁」。

雜食性的箱龜，既嗜菜亦吃肉，其壽命可達40至50年，最大可生長至20至30厘米，且每隻花紋獨特，斑爛美觀，故過往已曾成為不法份子的走私目標。楊提醒，箱龜需要「曬太陽」令身體正常成長，如於室內繁殖，要以紫外線燈培養。楊重申，學術上沒有「精品龜」一詞，不排除為商業手法之用，但呼籲市民要小心為上，勿胡亂向繁殖場購買龜隻。

負責人：繁殖基因不同 每隻值$10多萬 要向漁護署記錄

繁殖場負責人陳先生早前向《香港01》表示，被偷去的50隻龜，包括東箱龜及墨西哥箱龜，大部份年屆4至6歲，其繁殖的箱龜花紋及基因等，屬「精品」級別，故商業價值較高，平均每隻值約10幾萬元，一般市面上並買不到，只有圈內人才會接觸。

陳先生強調，其繁殖場領有牌照，可以持有、批發及養殖，而每隻龜都向要漁護署記錄其基因族譜。他估計賊人為同行，現階段「以不變應萬變」，但已為繁殖場加設較強保護性的大閘等，籲同行「用返商業途徑競爭」。

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事發於今日（15日）早上10時許，40歲姓陳男負責人，返回德士古道142號隆盛工廠大廈的持牌烏龜繁殖場，發現正門有撬痕，點算後發現50隻「東部箱龜」被盜去。

從閉路電視片段可見，今早8時許，3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮，另兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。經過約3分鐘的洗劫，繁殖場部分膠箱被清空，最後一名男子更將其中一個膠箱整個拿走，3人及後隨即逃離現場。