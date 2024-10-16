找換店東攜$100萬深水埗遇劫　兩市民助阻刀匪　49歲男落網被起訴

深水埗日前發生企圖搶劫案。警方於周日（13日）晚上約9時，接獲一名53歲找換店負責人報案，指當晚於荔枝角道及桂林街交界，突然被一名男子持刀指嚇，並企圖從後搶去其裝有100萬元現金的手袋。其間，兩名熱心市民上前嘗試制服劫匪，成功阻止其搶奪事主財物，匪徒其後登上一架停泊於上址附近的接應車輛逃去無蹤。



深水埗警區刑事部人員隨即展開調查，翻查大量閉路電視後於金山路一帶尋回懷疑涉案車輛。經深入調查後，警方發現有車房員工懷疑利用他人放於車房維修的車輛犯案。探員其後於周一（14日），以「企圖搶劫」罪拘捕一名49歲本地男子，他已被暫控一項「企圖搶劫」罪，案件將於周四1（17日）在西九龍裁判法院提堂。



周日（13日）一名53歲找換店東主報稱於荔枝角道及桂林街交界，突然被一名男子持刀指嚇，並企圖從後搶去其裝有100萬元現金的手袋（資料圖片）

警方稱，政府的防罪閉路電視系統在案中有關鍵角色，有助人員於案發後短時間內鎖定匪徒身份及破案。

警方又表示，留意到事主從事找換店行業，會有大量現金運輸出入店舖作營運用途。警方呼籲市民如需運輸大量現金，應考慮加強保安措施，例如把現金分批及利用車輛或加強人手運輸，亦可不時改變運輸時間及路徑，以防不法分子有機可乘。

此外，警方亦提醒市民應選用可靠的車房作車輛維修，亦應在車輛維修過後，留意車輛有否出現不尋常的使用痕跡，例如檢查車輛的存油量及有否新的撞擊痕跡等，或檢查車輛的行車記錄儀。

警方藉此機會表揚兩名熱心市民見義勇為，協助防止罪惡發生，同時提醒市民在積極協助警方防止及偵破罪案的同時，應先考慮個人安全，並在合適的時間下立即通知警方。警方重申，「搶劫」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。