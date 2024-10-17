吐露港公路私家車時速210公里　司機中快相　判社服令停牌半年等

一輛私家車今年7月在沙田吐露港公路被交通違例攝影機偵測到，以超過時速210公里行駛，警方調查後同時揭發其行車證過期。案件今日（17日）審結，32歲男司機被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令、停牌6個月及罰款$1,500元。



警察交通總部中央交通攝影機違例調查組李儉偉督察就此宗「危險駕駛」法庭判決簡報案件，指一輛私家車今年7月7日，在沙田吐露港公路往沙田方向，被交通執法攝影機偵測到「超速駕駛」，車輛當時以時速210多公里行駛，遠超過路面限速100公里，嚴重超速，對其他道路使用人士構成嚴重危險。

案件交由中央交通攝影機違例調查組接手，經調查後，警方鎖定一名32歲姓陸男司機，並發現違例車輛行車證亦已過期。人員於今年8月在沙田區拘捕並成功檢控該名司機，罪名為危險駕駛及駕駛未獲發牌照的車輛。案件在今日審結，被告人並被裁定罪名成立，判處160小時社會服務令、停牌6個月及罰款$1500元。

警方鎖定32歲男司機，並發現違例車輛行車証亦已經過期。人員於今年8月在沙田區拘捕並成功檢控該名男司機。(警方提供)

自今年1月至9月期間，警方就一些嚴重超速案件，已向法庭申請傳票，向超過300多宗違例司機進行票控，相關司機亦須要出席法庭審訊。警方並會就每宗超速案件作深入調查，並且可能控告涉案司機更嚴重的罪名。

根據道路交通條例，超速案件的司機會被判處罰款5,000元，停牌及完成駕駛改進課程；而危險駕駛的司機，更可能被判處3年監禁，罰款25,000元，停牌及完成駕駛改進課程。

警方強調超速駕駛是嚴重罪行，也是構成交通意外的主要原因，駕駛者切勿因一時之快，造成終身遺憾。