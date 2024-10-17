新蒲崗推出馬路｜傷者為桌球好手比賽常客　曾奪獎更與CUE后交手

一名姓陳（49歲）男子，周一（14日）在新蒲崗太子道東Mikiki商場對開巴士站候車期間，突然被人推出馬路，遭雙層九巴撞傷。警方昨晚（16日）拘捕一名27歲男子，有人報稱不滿對方「篤波」獲勝後態度嚚張，因而犯案。消息稱，受害人於桌球界頗具名氣，經常參加比賽，曾奪香港英式桌球賽亞軍，又曾與「四眼CUE后」吳安儀交手。案發當晚，他亦是參加比賽兼獲勝，捱撞後因傷缺席餘下賽事。



案發10月14日晚，警方在場調查，涉事巴士停在巴士分站候查。(李家傑攝)

《香港01》尋獲相關人士了解，10月14日晚上，姓陳事主在新蒲崗一間桌球室，參加「2024香港英式桌球公開賽第三站」的64強賽事，陳男以局數4比2獲勝，賽後在太子道東遭人推出馬路。據了解，施襲男子並非陳男的對手，只是觀眾，兩人亦互不相識。事發後，陳男亦因傷缺席餘下賽事，未能繼續晉級。

姓陳傷者於桌球界頗具名氣，多年來經常參加比賽，其中「2019香港英式桌球公開賽第二站」，他只敗給前中國職業球手王雨晨，屈居亞軍。他亦有參加香港英式6個紅球公開賽等不同比賽，更曾與「四眼CUE后」吳安儀交手，多年來是不同桌球室的常客。

案發於周一（14日）晚上約11時50分，姓陳（49歲）男事主與友人在太子道東Mikiki商場對開巴士站候車，期間突被一名陌生男子推出馬路，一輛埋站後剛開車的98C雙層九巴急煞，但仍收掣不及將其撞倒。事主面、手受傷，幸仍然清醒，由救護車送院。

警方翻查大量「天眼」後鎖定疑犯 ，昨晚（16日）在牛頭角拘捕一名27歲、報稱任職倉務員的本地男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。消息稱，事前兩人身處同一間桌球室，受害人「篤波」獲勝後，在邊觀看的疑犯不滿其態度「好串」，跟蹤對方及施襲。警方相信為個別事件，並非無差別襲擊。

姓陳傷者為桌球好手，事件中他面及手受傷，缺席餘下桌球賽事。(李家傑攝)

根據香港法例第212 章《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，一經定罪可處監禁3年。