梨木樹邨停水│水務署緊急維修及供水調度　凌晨1時全邨恢復供水

荃灣梨木樹邨周四（17日）晚上突然全邨停水，數萬居民受到影響。據了解，至今日凌晨零時45分左右，經水務署人員搶修故障組件後，邨內有部份樓宇恢復供水；直至周五（18日）凌晨1時，全邨均恢復食水供應。



水務署表示，署方昨晚（17日）約9時接獲報告，指梨木樹邨食水供應暫停，本署隨即派員到場了解，並安排兩部水車及18個水箱為居民提供臨時食水供應。 水務署職員經初步調查，未有發現因本署供水系統有滲漏情況而引致停水，並已展開進一步調查，包括檢查梨木樹邨連接水務署供水系統接駁點的水壓控掣裝置，有否出現故障等。 為盡早恢復居民供水，水務署進行供水調度， 梨木樹邨的食水供應正逐步恢復。

水務署正與當區區議員及關愛隊、房屋署及屋邨辦事處緊密聯繫，為事故中受影響居民提供支援。

荃灣區梨木樹西關愛隊於18日凌晨1時許，在facebook發文，指昨日晚上8時收到居民反映，指全邨食水供應受到影響。關愛隊與馮卓森議員，即時於梨木樹邨與有關部門進行商討解決情況，並即時向水務署爭取兩部水車到梨木樹候命。

水務處亦即時派出工作人員到場處理，水車到達後，關愛隊義工及隊員及馮卓森議員到村內協助取水。據水務署調查，今次食水供應影響原因是一個臨時裝置出現故障，水務署經初步維修，直到凌晨1時，全邨食水供應初步恢復正常。現時水務署工程人員仍然進行維修，水車亦會於邨內候命，直至供水完全恢復正常。

水車到達邨內供水。(李家傑攝)

昨晚（17日）近9時，梨木樹邨全邨突然停水，影響約4萬名居民，至半夜仍未修復。據了解水務署人員正在測試事故情況，並正派兩輛水車到梨木樹邨支援。晚上11時50分，第一輛水車到達康樹樓；晚上約零時20分，第二輛水車泊在5座對出。

工聯會社區幹事夏泳迦指停水原因非爆水管。(李家傑攝)

工聯會社區幹事夏泳迦表示，初步得知停水事件並非因爆水管，相信是有組件故障，需要更換。水務署人員正在搶修，爭取短時間內臨時恢復供水，但暫時仍未有確實時間；此外，如恢復供水後仍需留意水壓是否充足。她續指，水務署現正安排兩架水車，正密切留意是否足夠，否則會加派更多水車支援。

荃灣區議員馮卓森指梨木樹邨全邨停水。(李家傑攝)

荃灣區議員馮卓森指，晚上8時左右街坊指有關部門正尋找停水原因，初步不排除是水壓掣等設備故障。水務署現時有兩輛水車到達，稍後或會以臨時水箱作支援。他稱，最初是低層單位先停水，高層單位隨後亦暫停，現時全邨均在停水狀態，商場部份用戶亦受影響。同時，他亦接獲有居民指出，附近的葵盛東邨亦有部份住戶停水，但暫時未有最確切資訊。

就現場所見，今日（18日）凌晨零時左右，只有零星居民到樓下取水，未見有排隊情況出現。水務署人員則在其中一個地點掀起地下渠蓋，進行維修。據悉，凌晨零時45分，邨內部份樓宇恢復食水供應。

居民何先生指，大約晚上9時左右，在家中開水喉時卻沒有水出，故走出大廈向保安查問，得知停水，同時得知水務署將會派水車到來。他指沒有留意有否通告通知停水、亦未知原因。最後，他等了逾個多小時，水車始到達現場，他方能取水，並盛載了3桶水返家。

水務署人員在緊急維修故障組件。(李家傑攝)

水務署人員在緊急維修故障組件。(李家傑攝)

有居民到水務署水車取水。(李家傑攝)

水務署人員在緊急維修故障組件。(李家傑攝)

有居民到水務署水車取水。(李家傑攝)

有居民到水務署水車取水。(李家傑攝)

水務署人員在緊急維修故障組件。(李家傑攝)