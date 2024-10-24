元朗謀殺｜兩翁經常康景街打躉隊啤　死者暱稱「醉貓」屢拐杖毆人

68歲姓林老翁上周三（17日）在元朗康景街公廁對開懷疑與人打鬥，頭部受傷送院，翌日不治。警方以涉嫌「謀殺」拘捕一名73歲姓陳男子，交由重案組跟進。記者到康景街案發現場了解，街坊對兩名事主都相當認識。他們稱呼死者「醉貓」、疑犯「阿德」，二人均是康景街常客，閒時在空地飲酒打躉。街坊形容「醉貓」為人暴躁，不時用拐杖毆人，粗口橫飛，而且經常跌倒，驚動警方協助；相反疑犯「好好人」，不會與人交惡，遇事亦只用手擋格。



街坊指死者「醉貓」為人暴躁，不時用拐杖毆人，粗口橫飛，而且經常跌倒要旁人報警。相反疑犯「好好人」，不會與人交惡。（蔡正邦攝）

事發於上周三（17日）下午約5時31分接獲報案，警方接報68歲姓林男子與另一名73歲姓陳老翁爭執推撞，林男疑被推跌，送往屯門醫院，翌日不治。警方將案件由公眾地方打鬥改列謀殺，昨日（23日）再次拘捕陳翁，交由元朗警區重案組跟進。

康景街公廁對開空地，聚集不少街坊。他們對兩人都相當認識。女街坊朱女士指「醉貓」「周時追住啲人嚟打......有時攞啤酒潑你。」她曾因說話聲浪大而被對方持拐杖追打，甚至有人走避入附近超市。她又形容死者在康景街「一早坐到黑」，不時跌倒「瀨屎瀨尿」，她曾幫忙報警將他送院。

而據她所知，被捕者「阿德」脾氣好「唔會躁」，平日被「醉貓」用拐杖扑都只是用手擋格。

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另一名男街坊莫先生指，「醉貓」在康景街打躉飲啤酒近10年，形容他粗口橫飛，見人就鬧，一言不合就持拐杖打人，而且腳步不穩「企都企唔穩嘅，跌成十次啦！」被捕人甚至曾替他檢拾丟下的拐杖。

他又指被捕人「從來都唔會打交，佢唔出手打人㗎，係你打佢先還下手㗎啫。」

警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電36618618與調查人員聯絡。