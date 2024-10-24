葵涌保溫袋棄貓｜初生「小荃」情況未穩仍需留院　警立案跟進調查

兩個多月大初生貓女「小荃」本月初在烈日當空下，慘被放入保溫袋內，棄置於葵涌葵喜街一斜坡；幸一對熱心夫婦及時揭發，通知組織「貓の地帶動物慈善」，才撿回一命。負責人Jim表示，事後已經報警，亦收到市民要求領養及捐助，惟小荃出院後又再入院，首要是待其健康狀況轉趨穩定，才再作打算。警方回覆查詢時指，案件已暫列為「求警協助」處理，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。



小荃目前可自行進食，但健康狀況未穩。（「貓の地帶動物慈善」提供圖片）

Jim今日向《香港01》透露，小荃獲救時體重只有400克，入住獸醫醫院後數天，組織曾接牠出院休養，惟出院後其體重一直未見增加，僅維持在530克，且仍有貧血。約一星期後再覆診時因「冇乜進展」，只好再度留院，其後體重已增至700克，但貧血指數、白血球指數仍有待改善。

他指，事後收到市民捐助小荃的醫藥費，亦有人希望領養小荃，但現階段要待小荃健康穩定後，才再作打算，「現在有奇蹟進步，看得到佢自己生存、康復意志好強，所以還請全城緝兇，令小荃囡更有動力完全康復！」

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警方回覆查詢時指，10月8日接獲一機構負責人的電子報案，指一名男子在10月5日早上行經葵喜街時，發現一隻貓被遺棄於一個保溫袋內，懷疑該貓隻遭不恰當對待。該男子自行聯絡該機構求助，並將貓隻送往一動物醫院治療。案件現暫列為「求警協助」，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。涉事貓隻由相關組織繼續跟進處理，並正在康復中。案件仍在調查中，暫未有人被捕。

小荃目前可自行進食，但健康狀況未穩。（「貓の地帶動物慈善」提供圖片）

案發於10月5日早上，一對夫婦途經葵涌葵喜街時，發現路邊斜坡一個環保袋竟有動物小腳撐出，查看下赫見內有一隻僅約兩個月大的貓咪，烈日當空加上「保溫」，貓咪全身滾燙，只剩微弱呼吸。

夫婦慌忙聯絡組織「貓の地帶動物慈善」求助，並送往動物醫院治療，發現驗血指數情況惡劣，血糖極低及嚴重貧血，幸打造血針、吊鹽水及葡萄糖水後好轉。該組織指事件「人神共憤」，不排除貓咪是被繁殖者棄掉，呼籲市民向他們或警方提供資料。

▼ 10月5日小荃被發現時慘況 ▼



根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為讓動物承受不必要的痛苦，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。