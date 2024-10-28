葵涌保溫袋棄貓｜初生「小荃」逐漸恢復　網民懸紅$2萬緝兇

兩個多月大初生貓女「小荃」本月初在烈日當空下，慘被放入保溫袋內，棄置於葵涌葵喜街一斜坡；幸一對熱心夫婦及時揭發，通知組織「貓の地帶動物慈善」，才撿回一命。小荃經照料後，近日情況已好轉，聲音亦變得洪亮。該組織早前已報警處理，警方暫列為「求警協助」案調查。組織今日再指，有網民呼籲提供資料，成功令兇徒落網及被起訴，便會發放2萬元懸賞，希望藉此達阻嚇之用，阻止任何虐待動物的行為。



貓の地帶動物慈善於社交平台指，有網民發放2萬元懸紅緝兇。（互聯網）

小荃獲救時體重只有400克，「貓の地帶動物慈善」昨今於社交平台指，小荃逐漸康復中，「已由醜小鴨慢慢變返做靚女，煲水聲非常洪亮」。組織今日又指，有善心網友表示「不應放過兇徒，誓要兇徒落網作為全港警剔，令虐待動物事件從此以後終止！」；所以懸紅2萬元，呼籲目擊者、知情者能提供有力線索，令該棄貓者被捕、被起訴，便會發放懸紅。

小荃目前可自行進食，但健康狀況未穩。（「貓の地帶動物慈善」提供圖片）

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警方回覆查詢時指，10月8日接獲一機構負責人的電子報案，指一名男子在10月5日早上行經葵喜街時，發現一隻貓被遺棄於一個保溫袋內，懷疑該貓隻遭不恰當對待。該男子自行聯絡該機構求助，並將貓隻送往一動物醫院治療。案件現暫列為「求警協助」，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。涉事貓隻由相關組織繼續跟進處理，並正在康復中。案件仍在調查中，暫未有人被捕。

小荃目前可自行進食，但健康狀況未穩。（「貓の地帶動物慈善」提供圖片）

案發於10月5日早上，一對夫婦途經葵涌葵喜街時，發現路邊斜坡一個環保袋竟有動物小腳撐出，查看下赫見內有一隻僅約兩個月大的雌性異國扁鼻貓，烈日當空加上「保溫」，貓咪全身滾燙，只剩微弱呼吸。

夫婦慌忙聯絡組織「貓の地帶動物慈善」求助，並送往動物醫院治療，發現驗血指數情況惡劣，血糖極低及嚴重貧血，幸打造血針、吊鹽水及葡萄糖水後好轉。該組織指事件「人神共憤」，不排除貓咪是被繁殖者棄掉，呼籲市民向他們或警方提供資料。

▼ 10月5日小荃被發現時慘況 ▼



根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為讓動物承受不必要的痛苦，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。