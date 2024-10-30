觀塘7匪劫手機｜運輸工疑賊喊捉賊　警落馬洲拉22歲男今提堂

觀塘上周三（23日）發生搶劫案，兩男1女於鴻圖道一大廈停車場內搬運一批手機期間，聲稱遭7名持刀錘匪徒打劫，並被綑綁，強迫登上車輛送到大埔林村，掠走共值約2,500萬元的手機。警方調查後，前日（28日）在落馬洲拘捕一名22歲男子涉嫌與案有關，今日在觀塘裁判法院提堂。據悉，疑犯正是當日其中一名聲稱遇劫的運輸工人。



警方在落馬洲拘捕22歲男子涉嫌串謀行劫。（警方提供圖片）

3名事主在鴻圖道搬運手機時，遭7名持刀錘匪徒劫去5200部、總值2500萬的手機。（資料圖片/梁偉權攝）

上周四（24日）凌晨零時，警方接獲一名28歲男子報案，指他跟運輸員工失聯，包括兩男一女（22至42歲）。

其後，該3名員工亦報警，聲稱在周三（23日）晚上11時半，於觀塘鴻圖道1-25號一停車場運送一批手提電話到一輛輕型貨車期間，被7名男子行劫。7人從兩部私家車下車，當中有人持長刀及鐵鎚，強迫他們分別登上該輛輕型貨車及兩輛私家車，並用繩和膠紙紮起他們雙手。

3輛車駛至大埔林村，7名匪徒將該輛輕型貨車上價值約2,500萬元的5,200部手提電話搬到該兩輛私家車，並逃離現場。3名員工其後自行鬆綁報警。事件中他們受輕傷，但無需送院。

觀塘警區刑事部接手調查後，同日凌晨時分在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，但該批手提電話已失去蹤影。案件列為行劫，由觀塘警區重案組跟進。

現場為鴻圖道1號停車場，3名男女事主搬運手機時遭7名持刀錘匪徒劫去5200部、總值2500萬的手機。（資料圖片/梁偉權攝）

警方稱，人員於本周一（28日）在落馬洲以涉嫌「串謀行劫」拘捕一名22歲姓許男子；調查顯示，被捕人於案發前懷疑曾與賊人聯絡，相信他與案有關。疑犯已被控一項「串謀行劫」罪，案件將於今日（30日）中午在觀塘裁判法院提堂。

據了解，疑犯正是當日其中一名報稱遇劫的運貨工人。