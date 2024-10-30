瀑布灣女屍｜死者疑被提分手後激動跳崖　疑犯感害怕無報警離開

25歲印傭周一（28日）被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃。警方調查發現，一名涉案男子在案發後匆匆離開現場，隨即前往內地，認為有可疑，周二（29日）在西九龍高鐵站拘捕一對回港夫婦，其中英籍丈夫涉謀殺、本地妻子則涉協助罪犯。消息指，有人向警方透露一直與死者維持婚外情，事發當日向死者提出分手時，死者情緒激動並突然跳崖。他當時曾到瀑布底查看，發現死者面部向下漂浮在水中，疑因感到害怕，沒有報警就離開現場。



消息指，被捕英國籍男子與妻子結婚後來港定居，於鴨脷洲海怡半島居住，二人在香港從事小生意。有人報稱與女死者維持逾一年情侶關係，承認案發前與死者一同前往瀑布灣公園。由於他沒有即時報警，與妻子翌日上午匆匆前往內地，惹起警方疑心，遂以涉嫌「謀殺」將其拘捕。警方仍在調查兩人在公園相聚的原因及案發經過。

警方10月28日在現場調查，於女子衣物內檢獲八達通等個人物品，案件仍在調查中。（翁鈺輝攝）

港島總區刑事總部警司冼國明昨晚交代案情指，有瀑布灣附近街坊於周一早上約7時半，見到女死者在瀑布底的水中載浮載沉，遂通知管理員報案。救援人員趕至，事主當場被證實死亡。警方發現死者額頭及後腦分別有長2至4厘米的創傷，四肢亦有輕微損傷，而其衣服及財物完整。調查發現死者來自東南亞國家，來港3至4年，任職家庭傭工，但並非在兩名被捕人的家中工作。

警方雖然迅速鎖定男疑犯身份，但趕至其位於鴨脷洲的住所時，發現他已與妻子一同離港前往內地。至今日下午約5時，男疑犯與妻子一同回港，隨即被警方拘捕，正被扣查。其中男被捕人涉嫌謀殺，女被捕人則涉嫌協助罪犯。

香港仔瀑布灣公園瀑布底10月28日發現一具女屍，警方以涉嫌謀殺及協助罪犯拘捕一對夫婦，港島總區刑事總部警司冼國明10月29日交代案情。（左朗星攝）

冼國明續稱，男被捕人為持香港身份證的外籍人士，其妻子則為港人，暫時不見兩人有精神病紀錄。他提及男被捕人在案發後沒有報案，且與妻子立即離港，加上「有一啲相關證據無緣無故喺佢身上消失」，「好多嘢我哋覺得係非常之唔合情理」，故警方將案件列作謀殺案，高度重視並用盡所有資源及能力偵緝。由於男被捕人的妻子亦與丈夫一同迅速離港，警方認為「好明顯佢係有協助罪犯嘅可能性，亦都好高嘅呢個可能性」，所以要將她拘捕。

警方相信死者與男被捕人已認識一段時間，但實際相識多久、兩人的關係、以至行兇動機等仍有待調查。昨日警方在現場檢驗死者遺體時尋獲鎖匙及八達通等物品，冼國明表示，警方另正在就一些手機進行調查。至於被捕夫婦是否為潛逃而前往內地，或到過內地什麼地方及做過什麼事，他則稱不便透露。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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▼10月29日，警方完成搜索▼

