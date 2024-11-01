中環碼頭撞船｜海事處：涉事船3月檢查結構正常　事發時無超載

一艘屬於翠華船務的渡輪今日（11月1日）在中環9號碼頭泊岸時懷疑撞向碼頭，船上載有超過110名乘客，34人送院，年齡介乎27至74歲。海事處在記者會上表示，經初步調查船身沒有嚴重損毀，亦無出現沒有入水、漏油的情況，事發時沒有超載，已要求涉事船公司提交意外報告，暫時未知撞船成因，現正循船隻結構、機件、船員及船長駕駛態度的方向調查。



船職員在船頭向警員指出，撞船位置於船頭右車呔位置。（黃偉民攝）

消防處助理消防區長（海務）洪誠佑交代事故，表示消防處於今早7時11分接報，指客輪意外撞向碼頭，人員於7時17分到場，事故中共出動3艘消防輪、6架消防車、15架救護車，以及96名消防及救護人員到場處理。人員即時檢查傷者的情況，同時評估涉事客輪在沒有入水及在穩定的狀態下，將傷者及乘客帶返岸作進一步處理，人員共花20分鐘將所有傷者救出，沒有人被困。

高級救護主任林浩璋（左）、消防處助理消防區長（海務）洪誠佑（中）及署理高級海事主任姜沛泯（右）交代撞船事故。（黃偉民攝）

船職員在船頭向警員指出，撞船位置於船頭右車呔位置。（黃偉民攝）

高級救護主任林浩璋指出，消防處在事故中共調派10架救護車，包括4架特別支援隊救護車、1架快速應變急救車、1架流動傷者治療車、1架輔助醫療裝備車，及2架抬床運送及載客兩用救護車，消防亦使用大量傷者事故驗傷分流系統，作分流及紀錄。事故中共有34名傷者，其中一名男子較為嚴重，其背痛及手麻痹，送往東區醫院治理；其餘33人主要為擦傷，於現場進行治理，其後再經由9架救護車分別送往瑪麗醫院、律敦治醫院及東區醫院救治。

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大批救援人員到場救治。（黃偉民攝）

署理高級海事主任姜沛泯表示，海事處今早8時接報，隨即派員到場調查及跟進事件，初步調查顯示，船身沒有嚴重損毀，亦無出現沒有入水、漏油的情況。海事處十分關注事件，會要求涉事船公司提交意外報告，並作出適當跟進。根據海事處紀錄，涉事船隻允許運載人數為178人，當時船隻載有118名乘客，沒有超載。另外，涉事船隻於3月份曾進行船身結構檢查，當時檢查結果正常。至於撞船成因、事發時船隻的行駛速度等仍在調查中，海事處現正循船隻結構、機件、船員及船長駕駛態度的方向調查。

翠華船務表示，公司目前正全力配合政府各部門，處理及跟進此次事故。