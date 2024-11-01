海關遠洋船上檢$1.4億遊戲機、車呔鈴及紅酒等　疑圖走私往菲律賓

海關偵破一宗利用出口遠洋船走私案，在兩個報稱載有塑膠製品的貨櫃內，檢獲1.4億元走私貨物，包括全新汽車車呔鈴、音響膽機 、紅酒、Nintendo Switch遊戲機套裝等。涉案遠洋船原定由香港前往菲律賓，海關指當地會對部分檢獲的貨品收取高達15%關稅，不排除不法分子刻意透過虛假貨物申報，逃避當地徵稅。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃交代案件。（羅敏妍攝）

今年9月26日，香港海關透過情報分析及風險評估，揀選兩個原定由香港經遠洋船運送至菲律賓的貨櫃檢驗。兩個貨櫃報稱載有塑膠保護行李箱及塑膠餐具。經檢驗後，海關發現大量未列艙單貨物，包括全新汽車車呔呤、音響膽機 、紅酒、遊戲機套裝、中央處理器、以及電子產品等，貨物總值1.4億港元。現場所見，海關檢獲的貨物包括Nintendo Switch遊戲機、銳龍Ryzen出廠的中央處理器等；另檢獲兩部音響膽機，據悉各配備證書，每部價值高值10萬元。消息指，部分貨物相信來自中國內地。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃指，海運貨櫃報稱只載有單一膠製品屬罕見，而且菲律賓本地市場有供應塑膠製品，輸入這類製品不符合成本效益。海關因起疑，揀選相關貨櫃進行進一步檢驗，經過X光檢查，發現兩個貨櫃內貨物密度不一致，顯示貨櫃內並非存放單一貨品。當人員打開貨櫃檢驗後，發現上述大量未列艙單貨品，但並沒有所報稱的塑膠製品。

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翁兆灃指出，資料顯示菲律賓當局對本案部分進口貨物徵收關稅，據知當中有汽車零件關稅更高達15%。海關不排除不法分子刻意透過虛假貨物申報，逃避當地稅收，以及進口貨物的相關法規。案件仍然調查中，海關將繼續追查該批貨物的來源地，不排除有涉案人被捕。香港海關作為專業執法隊伍，會繼續利用風險管理，情報主導策略，全面打擊走私活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報違法活動。