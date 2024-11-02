「將軍O的足跡」頒獎禮圓滿舉行　警盼加強市民對社區歸屬感

為讓市民更了解將軍澳區歷史、發展及名勝，並加強對社區的歸屬感，將軍澳警區連續第三年主辦「將軍O的足跡」。過去一年，本計劃舉行了多項多元化活動及比賽，頒獎禮今日（2日）在將軍澳東港城圓滿舉行，除頒發「畫出美麗將軍澳寫生比賽2024」之獎項，亦舉行了領袖訓練活動、第二屆「足跡小將」的宣誓儀式，並有攤位遊戲和舞蹈表演等。



將軍澳警區「將軍O的足跡」頒獎禮圓滿舉行。

「將軍O的足跡」為警方唯一一個獲民政及青年事務局轄下香港青年節認可的伙伴活動。今日的頒獎禮邀請到香港警務處輔助警察隊總監高級助理處長楊祖賜、西貢民政事務專員馬瓊芬太平紳士、將軍澳警區指揮官總警司麥文禹，以及西貢區滅罪委員會主席吳仕福, GBS, JP等擔任主禮嘉賓，為第三屆「將軍O的足跡」計劃頒發「畫出美麗將軍澳寫生比賽2024」之獎項，以嘉許眾參賽者的努力。所有得獎作品的「真跡」亦於當日展覽區展示供公眾欣賞。

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將軍澳警區「將軍O的足跡」頒獎禮圓滿舉行。

「足跡小將」多元化領袖訓練 培育青少年人才

今年還有另一重點項目、第二屆「足跡小將」的宣誓儀式，由麥文禹監誓。將軍澳警區去年舉辦第一屆「足跡小將」，目的是培養青少年領導能力，幫助青年掌握未來領袖所需要的基本素質與技能，亦鼓勵積極參與社區事務及滅罪宣傳工作，為社會繁榮穩定作出貢獻。第一屆「足跡小將」最佳學員陳家樂作為結業代表，藉此機會「交棒」給第二屆「足跡小將」，象徵「薪火相傳」，意義重大。現時就讀羅氏基金中學的陳家樂表示，「足跡小將」提供多元化領袖訓練，例如中式步操、危機處理、新興運動及領袖訓練營等，擴闊視野，提升個人素質，為日後踏入社會建立良好的基礎。

將軍澳警區「將軍O的足跡」頒獎禮圓滿舉行，活動上亦舉行第二屆「足跡小將」的宣誓儀式，由將軍澳警區指揮官總警司麥文禹監誓。

頒獎典禮上，除了頒發各項大獎外，大會亦在場內設立攤位遊戲，當中包括將軍澳區少年警訊、防騙閣 - 「唔做水魚 由您開始」等，向公眾宣傳防騙訊息。另外，活動亦邀請了保良局陸慶濤小學升旗隊進行升國旗儀式、保良局黃永樹小學表演Hip Hop舞蹈，為現場人士帶來精彩的演出。

將軍澳警區「將軍O的足跡」頒獎禮圓滿舉行，活動上有學生舞蹈表演。

「將軍O的足跡」計劃自2021年推出，一直透過舉辦多元化活動及比賽讓區內居民加深對將軍澳區的認識。麥文禹致歡迎辭時表示：「此計劃作為一個社區平台，激發青年人的積極性、主動性以及創造性，培養青年人對香港的愛護和關心社區，釋放青年正能量。」他亦指出，活動能順利舉行，有賴教育局、民政及青年事務局、多個政府及地區組織共同參與，希望連繫社區各方力量，把「將軍O的足跡」的活動，更有效推廣至各階層。