北角電動單車男被捕︱影片直擊警車封路　鐵騎警包抄追截﹕企喺度

北角今日（5日）發生狂亂駕駛案件，一名外賣男騎電動單車遇查，竟逆線及不斷兜圈逃走，其間在馬路及行人路穿插險撞人，最終他棄下搵食車，沿英皇道拔足逃走，但在電車路失足跌倒，失手就擒。



《香港01》從讀者及網上取得外賣男棄車後逃走的影片，可見他沿英皇道行人路往柴灣方向狂奔，有警方私家車早已在行人過路處中央停下，截停英皇道車輛，以防有意外發生，同時多部交通鐵騎沿英皇道來回行車線追截「包抄」。一名交通鐵警在已清空的英皇道，駕駛閃警號的電單車緊追，並多次舉手指向外賣男，要求他「企喺度」，甚至扒頭在行人路盡頭停車欲攔截，但男子均無理會，最終跑出馬路時跌倒，被多名交通警及便衣警制服。



男子終在香港殯儀館對出電車路被捕。（讀者提供影片截圖）

讀者林先生憶述當時情況，提到身穿藍色上衣的被捕男子，當時在馬路上駕駛電動單車，交通警意圖截車，但他未有停下及逃走，其間「左穿右插」，及後慌張在科匯中心棄車。警方追截期間，不斷有增援趕至，由初時只有一、兩架警車，後來增至3至4架。

影片顯示，男子從科匯中心棄車後，沿英皇道行人路往柴灣方向奔跑。毗鄰往灣仔方向的行車線，早已有警方私家車在行人過路處截車，以防有意外發生。同一時間，一名交通警駕駛電單車逆線、閃着警號追截，並曾喝止男子「企喺到！」，有途人亦嘗試攔截男子不果。最終男子跑出英皇道對出電車路時絆倒，被兩名便衣警及3名交通警合力制服。

另一條小紅書網民拍到的高空視角影片見到，男子跑出電車路時，一名身穿黑衣的便衣警從後撲倒男子，並以身驅壓制，有途人亦嘗試上前協助。其後，有多名交通警及便衣警趕到支援，為男子鎖上手銬及帶上警方私家車。

黑衣男子從後撲倒男子，並以身驅壓制。（小紅書/ 是日死者）

現時消息指，事發於下午約2時，男子本身沿英皇道往柴灣方向而行，遇查拒停車後，即時調頭並轉入渣華道逆線行駛，左轉入健康東街後，繼續沿英皇道往柴灣方向行駛，總共兜一個圈。

他之後駕車穿過北角海逸酒店旁的通道，再繞渣華道及健康東街一圈，彼時2名交通警接報增援到場。最終，男子駕駛至科匯中心後，剷上行人路並棄車，徒步沿英皇道奔跑約200米，惟走到北角海逸酒店對出電車路時不慎絆倒，被在場交通警捉拿。

▼男子狂亂駕駛路線▼



據了解，警方初步調查後，涉案本地男子30歲，當時正在送外賣。他被捕時，身上沒有身份證明文件及車牌。他在現場協助調查，雙手扣上手銬掩面，右手手臂及左腳膝頭有受傷流血痕跡。

被捕男司機事後被帶回現場，雙手掩面。（梁偉權攝）

涉事電動單車被橫放在行人路上。（林澤鋒攝）

警員在場搜證。（林澤鋒攝）