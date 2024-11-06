旺角老翁當街遭偷戒指 CCTV拍下口罩女街道徘徊疑得手後急步逃去
撰文：林澤鋒 黃學潤
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旺角發生偷竊案。今日（6日）上午11時08分，警方接獲一名老翁報案，指他行經上海街與咸美頓街交界時，突然遭到一名戴口罩的女子搶去一隻戒指，事後對方逃去無蹤。警方接報後到場調查，正追緝懷疑涉案人士，案件暫列「偷竊」處理。
附近一店鋪負責人柯生目擊事發經過，憶述事發前見到一名戴白色帽，身穿長袖衫、牛仔褲的女子，在鋪前經過及徘徊，其後走到對面犯案，得手後再急步走回店舖對開行人路，向上海街方向逃去。柯生指，老翁事後詢問他該女子的逃走方向，惟對方已蹤杳無影，遂著老翁報警求助。
根據柯生提供的閉路電視片段，可見一名戴白色帽，身穿白衫、牛仔褲的女子，在店舖外張望對面及徘徊，疑似尋找到「獵物」，及後該名女子有所行動，過馬路到對面。不久，相信她得手後再折返店舖外的行人路，向上海街方向急步逃去。
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