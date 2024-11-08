海關元朗搗毒品倉拘35歲無業男　檢$250萬大麻花、THC軟糖煙彈

香港海關昨日（7日）在元朗進行反毒品行動，檢獲10公斤大麻花，2公斤懷疑含有四氫大麻酚（THC）的軟糖及539支懷疑含有THC煙彈，估計市值約250萬元。海關拘捕一名35歲男子涉販運危險藥物罪，明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。



海關檢獲10公斤大麻花，2公斤懷疑含有四氫大麻酚（THC）的軟糖及500枝煙彈，估計市值約250萬元。( 陳浩然攝）

行動中，海關在元朗區截查一名35歲男子，經搜查後在該名男子手持的環保袋，檢獲一批大麻花及含有四氫大麻酚的軟糖及煙彈，海關隨即將該名男子拘捕。海關其後押解該名男子，到由他本人在元朗租住的單位作搜查，再檢獲其他大麻花，軟糖、煙彈以及一批包裝工具。

被捕男子報稱無業，經調查後被控兩項販運危險藥物罪，案件將於明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。海關正調查毒品來源以及供應地區，部分大麻製品估計來自大麻合法地方，相信毒品在區內派發，被捕人角色為管倉包裝分銷，涉事單位已租用一個月。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關呼籲，如市民在自己居住地方聞到大麻味， 可致電海關24小時熱線 182 8080 ，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。