大圍柏傲莊三期奪命工傷｜男工遭吊籠夾斃　家屬今到殮房黯然認屍

前日（9日）大圍柏傲莊三期地盤，一名41歲姓陳男工人懷疑在升降機吊籠工作時發生故障，吊籠疑曾下墜，陳男被一個鐵框壓住受傷，昏迷不醒，送院搶救後惜告不治。今（11日）早11時許，死者的5位家屬到富山公眾殮房黯然認屍，離去時未回應涉事承建商對事件的跟進行動。



今（11日）早11時許，死者的5位家屬到富山公眾殮房黯然認屍，離去時未回應涉事承建商對事件的跟進行動。（黃學潤攝）

前日（9日）下午1時27分，警方接獲報案，指大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤，一名41歲姓陳男工人在升降機吊籠工作時，懷疑機件故障，吊籠疑曾下墜，事主的腰部被一個鐵框壓住受傷，昏迷不醒。救援人員接報趕抵，將傷者送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟於下午2時25分證實不治。

警方暫將案件列作「工業意外」，初步懷疑事發時有升降機吊籠突然失靈下降夾住事主，詳細意外起因仍有待調查，事主死因有待驗屍後確認。勞工處傍晚發稿表示，勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

地盤總承建商協盛建築集團則稱，會聯同相關判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。港鐵公司回覆稱，已要求發展商新世界發展即時暫停所有工程，詳細調查事故原因，並檢視各項工地安全措施。

警方在到場調查意外起因。（鄭嘉惠攝）