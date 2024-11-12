葵涌工廈兩公司接連遭爆竊　失$11萬財物　警憑天眼3日後擒獲一匪

警方上周五（8日）接獲一宗連環爆竊案，指位於葵涌華星街一工業中心內兩間公司寫字樓，懷疑在凌晨時分遭賊人撬開窗門入內搜掠。經點算後，兩間公司損失現金及財物價值共約11萬元。葵涌分區特遣隊人員隨即展開調查，並翻查大量閉路電視及經情報搜集，在新界南總區情報組協助下，鎖定一名男疑犯，並部署拘捕行動。



特遣隊人員昨日（11日）傍晚於天水圍天澤邨附近截獲涉案姓彭（34歲）男子，並以「爆竊」罪名拘捕他，他現正被扣留調查。人員亦檢獲相關證物。案件交由葵青警區重案組跟進，並繼續追緝在逃人士。



行動中，一名34歲男子被捕，他疑與葵涌華星街一工業中心內兩宗爆竊案有關。（警方提供）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。警方呼籲，工廠大廈內的公司和商店做好防盜措施，包括安裝智能式閉路電視和離開時鎖好門窗，亦避免存放大量現金在單位內。如大廈外圍有棚架，住户或大廈管理處亦應加強防範措施，警方會調配軍裝及便裝人員，不定時針對性巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。